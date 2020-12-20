Погода в Ижевске: заметное потепление и снегопады

Погода в Ижевске на неделю 21-27 декабря Фото: Архив «КП» в Ижевске

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. На неделе 21-27 декабря, по данным Яндекс.Погода, заметно потеплеет, по сравнению с этими выходными. Но снегопады из города не уйдут.

В понедельник, 21 декабря, в Ижевске будет идти снег. Температуру днем составит −9°С…−11°С, а к вечеру потеплеет до −7°С…−9°С. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью среднем 4-5 м/с.

Во вторник, 22 декабря, снега будет значительно меньше и температура не поднимется выше 5°С. Солнце опуститься за горизонт в этот день в 15:48.

В среду, 23 декабря осадков не ожидается, но будет пасмурно. Температура воздуха будет составлять −5°С…−7°С.

В четверг, 24 декабря, синоптики обещают небольшое похолодание до -10°С. И вновь будет пасмурно, но без осадков.

В пятницу, 25 декабря, ожидается самый холодный день этой недели. Столбик термометра опустится до −12°С…−13°С. Пройдет небольшой снег.

В субботу, 26 декабря, вновь начнутся снегопады, но в Ижевске потеплеет. Температура днем составит −7°С…−10°С, а к ночи столбик термометра опустится лишь до −4°С.

В воскресенье, 27 декабря, к вечеру можно ждать похолодания до −12°С…−14°С. Весь день будет идти снег, но сильного ветра не будет. Он будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.

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