Лыжник из Удмуртии завоевал первое место на Всероссийских соревнованиях Фото: csp72.ru

Лыжник из Удмуртии Александр Ившин завоевал первое место на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров, в категории 19-20 лет. Он участвовал в масс-старте классическим стилем и преодолел дистанцию за 1 час 14 минут и 35 секунд, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.

Соревнования для юниоров 19-20 лет и 21-23 года, которые проходили на ОЦЗВС «Жемчужина Сибири», завершились 19 декабря. Они являлись одним из отборочных этапов на юниорский чемпионат мира, который наш спортсмен с успехом прошел. Мировой турнир пройдет в финском Вуокатти в начале февраля 2021 года.

Напомним, ранее Александр Ившин уже завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем.

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