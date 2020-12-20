Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак проверил работу ковид-центра в Ижевске Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак посетил ГКБ №6 в Ижевске, которая перепрофелирована в ковид-центр. Он отправился в «красную зону» где не только проверил проверил техническое и лекарственное обеспечение больницы, но и пообщался с больными. У пациентов он узнал устраивает ли их работа медперсонала и условия лечения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что пациенты выразили благодарность работникам больницы и рассказали, что условиями своего нахождения в медучреждении они довольны.

- Мы, безусловно, учтём все просьбы и замечания, - отметил Георгий Щербак.

Также чиновник оценил готовность медучреждения к работе в предстоящие выходные и праздничные дни.

Напомним, что на данный момент в стационаре ГКБ №6 находятся 373 человека, 196 из них находятся на кислородной поддержке, 9 - на ИВЛ.

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