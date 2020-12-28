24 декабря на заседании сессии Госсовета Удмуртии глава региона Александр Бречалов выступил с ежегодным докладом «О положении в Удмуртской Республике». Подводя предварительные итоги за 2020 год, он отметил, что все основные мероприятия нацпроектов, а также социальные обязательства перед жителями, регион выполнил. Важными направлениями стали обеспечение людей лекарствами, медпомощью и средствами индивидуальной защиты в рамках борьбы с ковидом, а также финансовая поддержка предпринимателей и семей с детьми.— Не буду в очередной раз говорить о сложностях этого года. Сложности были, есть и будут. Но! Никогда из-за этого прогресс и развитие еще ни разу не останавливались, — подчеркнул Александр Бречалов.По его словам, в 2021 году на реализацию всех нацпроектов планируется направить более 17 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Какие именно?Повышение доходов семейОдна из востребованных программ повышения доходов семей — социальный контракт. В 2020 году республика получила на эти цели 238 млн руб. На сегодняшний день заключено более 4 тыс. соцконтрактов, это почти в 40 раз больше по сравнению с периодом с 2014-2019 гг. В 2021 году финансирование тоже увеличат — до 248 млн руб.Дорожное строительствоВ 2021 году дорожный фонд Удмуртии составит более 6,3 млрд руб.1,36 млрд рублей поступят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти средства отремонтируют 26 участков автодорог регионального и местного значения, на пяти участках установят наружное освещение, появится еще 25 комплексов фото-видеофиксации, внедрят интеллектуальные транспортные системы.На развитие сельской дорожной сети направят более 2,3 млрд руб. Помимо этого в 2021 году запланирована реконструкция трех участков автодорог: Костино-Камбарка в Сарапульском районе длиной 6 км; Воткинск-Черная, участок д. Верхняя Талица - в Воткинском районе длиной 6 км; Якшур-Бодья-Шаркан, участок длиной более 2,5 км в Шарканском районеОтдельное внимание уделят проекту «Пешеходный Ижевск». Всего в него вошли 26 тротуаров протяженностью более 16 км на общую сумму более 100 млн руб. В целом план рассчитан на 5 лет. Также в порядок начнут приводить тротуары в других городах и районах республики.Развитие экспорта и бизнеса— Основным направлением развития бизнеса мы видим завоевывание рынков сбыта для наших предпринимателей. Поэтому главная задача для Команды Удмуртии — завоевывать для их продукции новые рынки. И в первую очередь, я говорю об экспорте, — отметил Александр Бречалов.Он подчеркнул, что задача на 2021 год — нарастить объемы экспорта региона на 20% — до 230 млн долларов США, также на 20% увеличить количество экспортеров из сегмента малого и среднего бизнеса. В планах — сделать в 2021 году минимум 555 предпринимателей из числа МСП экспортерами.— Экспорт — это образ мышления. Когда предприниматель ориентирован на глобальный рынок, он по-другому мыслит с точки зрения организации бизнес-процессов. В настоящее время доля экспорта в валовом региональном продукте составляет 2,3%, экспортная выручка по итогам 2020 года ожидается 14,25 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджет Удмуртии — 1,5 млрд руб. Ожидаем в 2021 году рост дополнительных налоговых поступлений до 225 млн рублей, — добавил глава Удмуртии.По его словам, к 2030 году планируется увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта региона втрое по сравнению с текущим уровнем и в 2,5 раза — количество экспортеров из сегмента малого и среднего бизнеса. Для реализации такой амбициозной цели республике необходимо выйти на темпы роста не менее 20% ежегодно, начиная с 2021-го.В 2021 году году Удмуртия выделит 121,5 млн рублей на достижение этих показателей. Средства направят на внедрение в республике регионального экспортного стандарта, проведение «Экспортного акселератора», помощь экспортерам в размещении на международных маркетплейсах. Кроме того, эти деньги позволят продвинуть UDM.MARKET (УДМ.МАРКЕТ) в зарубежных странах и развивать сети торговых агентов на целевых рынках. Средства помогут расширить направление индивидуального экспортного сопровождения до 40 предприятий и сделать проект UDMURTIA CALLING (УДМУРТИЯ КОЛЛИНГ) более масштабным и отраслевым.Трансформация села2021 год объявлен в Удмуртии годом села. По словам Александра Бречалова, сегодня в республике на селе живет каждый третий.— Одним из сдерживающих факторов развития сельских территорий является миграция. В 2019 году 2,9 тыс. человек уехало из села. Если посмотреть на структуру миграции, то 75% уезжающих — это жители в возрасте до 35 лет, 60% — молодые женщины. Переезжают жить в деревни и села люди в возрасте 65+. Молодежь переезжает жить в города, — сообщил глава Удмуртии.По его словам, год села способствует изменению сложившейся ситуации, при этом в основе всех изменений будет лежать экономика. Так, в 2021 году продолжится реализация 70 крупных инвестпроектов с объемом инвестиций 39 млрд рублей. Кроме этого, создадут более 1,9 тыс. рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет увеличатся на 236 млн рублей в год. В следующем году завершится реализация 42 инвестпроектов с вложением в экономику региона 4,6 млрд рублей и созданием 581 рабочего места.Для поддержки предпринимательских инициатив на селе увеличат финансирование агропромышленного комплекса на 511 млн рублей. Общая сумма господдержки экономики АПК из регионального бюджета составит почти 1,95 млрд рублей. Основными мерами поддержки станет предоставление дополнительных налоговых льгот и инвестиционных налоговых вычетов при реализации инвестпроектов, а также льготные займы и субсидирование процентов по кредитам при реализации любого инвестпроекта на селе. Так, микрофинансовый фонд Удмуртии дополнительно выделит 300 млн рублей под 1% годовых для этих целей. Продолжится льготное предоставление земельных участков. Часть расходов, связанных со строительством инженерной инфраструктуры при реализации инвестпроектов, республика возьмет на себя.Для фермеров Удмуртии в 2021 году стартуют новые меры поддержки. В ряде муниципальных образований создадут особые экономические зоны. Предпринимателям на этих территориях предложат новые условия для ведения бизнеса в любой отрасли.На развитие инфраструктуры — дорог, газа, воды и связи в селах, власти региона выделят в 2021 году существенные суммы. На развитие сельской дорожной сети, а это более 154 км, направят более 2,35 млрд рублей. Средства пойдут на обеспечение подъездов к объектам соцсферы, приведение в норму межпоселковых дорог, а также на обустройство дорог к сельхозпредприятиям. Телефонная связь и интернет в 2021 году появится в 69 селах и деревнях республики. Также в деревнях и селах проложат порядка 15 км водопровода и 35 км газопровода.– Самое важное – то, что составляет основу комфортной жизни на селе – социальная инфраструктура. Запланировано создание 607 объектов социальной инфраструктуры на сумму 1,6 млрд рублей, – добавил Александр Бречалов.По его словам, средства направят на строительство восьми детсадов и пяти школ, строительство и капремонт 29 домов культуры и 22 спортобъектов, 49 дворов и 86 общественных пространств, а также на создание одного многофункционального центра на селе.При этом глава Удмуртии отметил, что ключевое звено развития республики в ближайшие годы — это цифровая трансформация.— Это не просто шанс выйти на новый уровень развития и качества услуг для людей, это еще и оптимизация бюджетных расходов. Размер экономии для бюджета в результате внедрения цифровых технологий оценивается в 1 млрд рублей ежегодно, — отметил Александр Бречалов.В следующем году в Удмуртии к интернету подключат 367 соцобъектов. Также в планах до 2024 года 97% населения обеспечить стабильной связью и продолжить развивать интерактивный портал социальной защиты населения, где жители могут получить информацию о мерах соцподдержки, подать заявление на получение госуслуги или записаться на прием в ведомство.Медицина— Этот год показал нам, насколько хрупким может быть привычный мир, и как важно беречь здоровье, свое и наших близких, — подчеркнул глава региона.Он подчеркнул, что в 2021 году на создание и модернизацию инфраструктуры в сфере здравоохранения направят более 2 млрд рублей. На эти средства будут оснащены оборудованием региональный сосудистый центр и шесть сосудистых отделений в Ижевске, Глазове, Воткинске, Игре, Можге и Сарапуле. Также закупят два аппарата МРТ — один в первую республиканскую клиническую больницу, второй в республиканский клинический онкодиспансер. Для размещения аппарата МРТ построят дополнительное помещение.Помимо этого в планах переоснастить 22 районных больниц 47-ю единицами нового рентгенологического. Начнут строительство двух детских поликлиник взамен существующих в Можге и Воткинске, объекты сдадут в 2022 году. В селе Пихтовка Воткинского района заменят ФАП, в деревне Хохряки и селе Ягул Завьяловского района — две врачебные амбулатории. В республике продолжатся вылеты санавиации.Важной задачей станет продолжение цифровизация системы здравоохранения. Так, в 2021 году автоматизируют порядка 5 тыс. рабочих мест в медучреждениях, закупят 151 единицу оборудования для проведения телемедицинских консультаций.В марте 2021 года в Ижевске откроют Центр ядерной медицины ПЭТ/КТ. С этого года инвестор, имеющий центры в 16 регионах, уже проводит капремонт неиспользуемого здания республиканского онкодиспансера, оснащает его и затем оказывает услуги по тарифу ОМС. Объем инвестиций составил 280 млн рублей.В следующем году продолжится строительство республиканской клинической туберкулезной больницы со стационаром для взрослых и детей, объект сдадут в 2022 году. Глава региона подчеркнул, что в этом году из бюджета Удмуртии на льготные лекарства и препараты для борьбы с коронавирусом было направлено 1,28 млрд рублей. Потребность в лекарствах продолжат обеспечивать и в следующем году.Туризм— Туризм — это тоже про экономику, про развитие малого бизнеса и инфраструктуру. Поэтому 150 млн рублей дополнительных налогов — это реальные цифры 2030 года. Идем к этому, — отметил глава Удмуртии.По его словам, доля туризма в ВВП страны к 2035 году должна составлять не менее 6%, сейчас она составляет 3,5%, а в Удмуртии — 1,2%. Александр Бречалов подчеркнул, что спрос на внутренний туризм постоянно растет, особенно это стало ощутимо в 2020 году. Он отметил, что этому способствовала, в том числе, программа возврата средств на региональные маршруты, в которой приняли участие 10 удмуртских компаний — гостиницы, туроператоры и санатории.—Туризм — очень недооцененное направление. Кроме того, мы видим с вами, какой интерес вызвал проект «Даур», как много людей приняли в нем участие, причем не только из Удмуртии, — сказал глава региона.Он подчеркнул, что основными задачами в сфере туризма на 2021 год станут развитие городской инфраструктуры, создание новых маршрутов и обеспечение доступности туристических услуг. Также в следующем году будут проводиться событийные мероприятия, в том числе в онлайн формате. Для этого уже разработана цифровая платформа VisitUdmurtia.ru (ВизитУдмуртия.ру). Кроме того, власти республики ждут запуска нового нацпроекта по развитию туризма для того, чтобы реализовать его в Удмуртии.— Я призываю каждого жителя смотреть в наше общее будущее уверенно и с оптимизмом. У нас большие планы не только на следующий год, но и на следующие 10 лет. Нас ждет полная трансформация, которая коснется всех сфер жизни каждого в Удмуртии, — подытожил Александр Бречалов.«Некоторые нацпроекты у нас вошли в ТОП-3 лучших по стране»Заместитель председателя Госсовета региона — председатель постоянной комиссии по государственному строителю, местному самоуправлению и общественной безопасности Александр Прозоров по итогам доклада отметил в беседе с ИА «Удмуртия», что в 2020-м Удмуртия полностью реализовала все нацпроекты, которые представлены в регионе.— Более того, некоторые нацпроекты у нас вошли в ТОП-3 лучших по нашей стране. Я считаю, что это важно, это показатель качества работы всей команды Удмуртии.Также он подчеркнул, что важными направлениями в 2021-м становится поддержка не только крупного, но и малого и среднего бизнеса, и, конечно же, особое внимание уделять селу. Все эти меры, по мнению Прозорова, повлияют на качество жизни населения.Поддержку села отметил и руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте Алексей Конорюков, сообщает ИА «Удмуртия».— Отрадно, что следующий год объявлен годом села. Для меня как для депутата от сельской территории это вдвойне приятно.Он добавил, что, несмотря на пандемию, республика справилась с амбициозными задачами на этот год и выполнила социальные обязательства, и планирует держать этот курс дальше.— Несмотря на действительно тяжелый бюджет, а он у нас социально направлен, заложено строительство домов культуры в сельских территориях, по здравоохранению объемы сохраняются, по медикаментам в полном объеме, то есть все основные функции выполняются.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Пять деревень в Удмуртии получили газМолочный завод из Удмуртии сможет поставлять продукцию в США