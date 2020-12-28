В декабре 2020 года Россельхознадзор по Удмуртии провел ветеринарно-санитарно исследование молокоперерабатывающего предприятия в Сарапуле. Там производят ультропастеризованную молочную продукцию. Проверки проводились по просьбе юридического лица из США. Устанавливалось соответствие продукции санитарным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.По итогам проверки предприятию выдали заключение о соответствии. Тем самым молокоперерабатывающая фирма получила право поставки своей продукции в США.Поэтому 25 декабря 2020 года сарапульскую компанию внесли в Реестр экспортеров.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Еще 218 человек в Удмуртии заразились коронавирусом за суткиПоследствия снегопадов продолжают устранять в Ижевске