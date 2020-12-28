22 декабря Можгинском районе Удмуртии заработал новый межпоселковый газопровод. Он связывает сразу 5 населенных пунктов: Деревни Карашур, Новотроицк, Атабаево, Верхние Юри и Каменный Ключ. Его протяженность составила 12,5 километров, сообщает пресс-служба правительства региона.Благодаря появлению новой сети газифицируют школу, детский сад и дом культуры в деревне Верхние Юри. В остальных четырех населенных пунктах газ начнет поступать в 202 дома и на 27 ферм.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: как будут работать больницы Удмуртии в новогодние праздники?Молочный завод из Удмуртии сможет поставлять продукцию в США