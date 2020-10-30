Утро в Ижевске: повышение платы за «коммуналку», «масочные» рейды и повышение окладов чиновников

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 30 октября. И это уже повод для радости! Ну а мы уже подготовили для вас подборку всех важных новостей:

- Улицы Карла Маркса и Шумайлова перекроют в Ижевске.

- Более 13 тысяч звонков поступило на горячую линию для пациентов с коронавирусом в Удмуртии

- Вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин победил в конкурсе «Лидеры России».

- 18 дворов Ижевска отремонтируют в 2021 году.

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 29 октября 2020 года: 123 новых случая заражения и 3000 коек для пациентов.

- Оклад ижевских чиновников увеличится на 3%.

- «Масочные» рейды начались в Удмуртии.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Рост тарифов на «коммуналку»

Фото: Архив КП

С 1 июля 2021 года суммы в платежках ижевчан традиционно увеличатся. Минимальное повышение будет - 6,3%.