Улицы Карла Маркса и Шумайлова перекроют в Ижевске
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С 29 октября по 1 ноября перекроют движение по улицам Карла Маркса и Шумайлова в Ижевске. Здесь пройдёт строительство теплотрассы.
С 9:00 29 октября до 12:00 30 октября закроют движение по улице Шумайлова. Конкретно на участке от Родниковой до Карала Маркса.
В это же время ограничат проезд машин по Карла Маркса на пересечении с улицей Шумайлова. На этом участке закроют полосу движения в сторону Кирова.
С 9:00 31 октября до 18:00 1 ноября закроют улицу Шумайлова. Но в этот раз от Карла Маркса до Вадима Сивкова. В эти дни ограничение коснётся полосы движения в сторону переулка Северного на улице Карла Маркса на участке пересечения с Шумайлова.
Пресс-служба компании «Удмуртские коммунальные системы» отмечает, что на участках организуют временную схему дорожных знаков.
Напоминаем, новую теплотрассу подключат к центральной системе теплоснабжения нового ЖК в районе Шумайлова и Карла Маркса.
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