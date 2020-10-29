Улицы Карла Маркса и Шумайлова перекроют в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 29 октября по 1 ноября перекроют движение по улицам Карла Маркса и Шумайлова в Ижевске. Здесь пройдёт строительство теплотрассы.

С 9:00 29 октября до 12:00 30 октября закроют движение по улице Шумайлова. Конкретно на участке от Родниковой до Карала Маркса.

В это же время ограничат проезд машин по Карла Маркса на пересечении с улицей Шумайлова. На этом участке закроют полосу движения в сторону Кирова.

С 9:00 31 октября до 18:00 1 ноября закроют улицу Шумайлова. Но в этот раз от Карла Маркса до Вадима Сивкова. В эти дни ограничение коснётся полосы движения в сторону переулка Северного на улице Карла Маркса на участке пересечения с Шумайлова.

Пресс-служба компании «Удмуртские коммунальные системы» отмечает, что на участках организуют временную схему дорожных знаков.

Напоминаем, новую теплотрассу подключат к центральной системе теплоснабжения нового ЖК в районе Шумайлова и Карла Маркса.

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