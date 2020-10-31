450 млн рублей планируют вложить в модернизацию Ижевского водоканала

Вот так идет подготовка воды для городского водоснабжения Фото: Анастасия Захарова

29 октября на второй сессии Городской думы Ижевска депутаты приняли решение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2021 года. Сообщается, что максимальное увеличение цен в платежном документе может составить 9,5%. Значительный рост цен придется на холодную воду и водоотведение. 30 октября для журналистов провели экскурсию подготовки воды «Пруд Ижевск» и рассказали, как предприятие модернизируется благодаря тарифным и кредитным средствам в рамках инвестиционной программы.

Нет хлору

В черте города, недалеко от Ижевского пруда, расположена станция подготовки воды. Район многолюдный, поблизости находится парк им. Кирова, зоопарк и жилые дома. Из-за такого местонахождения Ижводоканал в ближайшем будущем собирается отказаться от хлора, который сейчас используется для обеззараживания воды. Ведь на первом месте – безопасность жителей.

— Возможно возникновение чрезвычайной ситуации, когда может произойти разгерметизация контейнера, и хлор покинет территорию предприятия. Радиус поражения — 250 метров, — рассказывает начальник цеха водозаборных и водоочистных сооружений Андрей Трефилов.

Хлор сейчас находится в старом помещении 1964 года постройки. В перспективе для обеззараживания воды построят новый корпус. Фото: Анастасия Захарова

Сейчас «жидкий» хлор доставляют на предприятие, соблюдая все правила перевозки вещества. Его привозят в контейнерах объемом 800 литров, за его транспортировкой следят сотрудники МЧС и других экстренных служб. Обеззараживание воды происходит газообразной фазой вещества.

В планах предприятия переход на гипохлорит натрия, так как он является более безопасным и эффективным методом обработки воды. Новое здание необходимо для полного перехода на безопасный метод, его уже планируют построить в рамках инвестиционной программы. Сейчас ведется разработка проекта, всю итоговую документацию планируют утвердить до конца 2020 года. Отмечается, что общий объем инвестиций составит 504 млн рублей.

Максимальная автоматизация

Фильтрация воды – следующий значимый проект для инвестиционной программы. Перед тем, как оказаться в домах, вода проходит два обязательных этапа очистки: отстаивание и фильтрование. Чтобы ускорить процесс, в воду добавляют различные реагенты. Приведем пример: чтобы удалить мелкие частицы, в воду добавляют коагулянты. Они помогают частицам собраться в большие хлопья, которые во время отстаивания осядут на дно. От двух до шести часов вода будет стоять в бассейнах, после чего начнется процесс фильтрации.

Бассейн для отстаивания воды Фото: Анастасия Захарова

Сейчас для этих целей на станции подготовки «Пруд – Ижевск» используют два зала: 1964 и 1974 годов постройки. Новый зал полностью автоматизирован, а в старом каждый час приходится регулировать работу оборудования вручную.

— В этом году планируем подготовить проект по автоматизации старого зала. В новом эти работы провели 15 лет назад. Это важно сделать, потому что человек может ошибаться. Автоматизация же позволит повысить качество воды, — отметил Андрей Трефилов.

Сейчас вода фильтруется в двух залах. В одном процессы автоматизированы, в другом нет Фото: Анастасия Захарова

В реагентном хозяйстве все автоматизировано с 2006 года. Человеку необходимо загрузить нужное количество веществ, а автоматика сама все приготовит и смешает с водой.

Реагенты для очистки воды закупают на месяц вперед Фото: Анастасия Захарова

Что еще в планах?

Владислав Катает, главный инженер Ижводоканала, рассказал журналистам о состоянии сетей в Ижевске. Сейчас их изношенность составляет 65%. При достижении отметки в 70% может случиться чрезвычайная ситуация, которая в 2016 году уже была по отоплению.

— В этом году мы за свой счет закончили внедрение установки автоматического дозирования и приготовления реагентов. Идет реконструкция электрического хозяйства, которое обеспечивает работоспособность предприятия. В этом году в модернизацию сетей и сооружений мы вложили 200 миллионов рублей. Если повысят тарифы, в следующем году сумма увеличится в два раза. В перевооружение мы вложим уже 450 млн рублей, — подытожил Владислав Катаев.

Уже в следующем году специалисты планируют разработать проект по биологической очистке сточных вод. В ближайшие три-четыре года планируют сделать проект строительства станции для гипохлорита натрия и осуществить проект по промыванию воды на станции «Кама – Ижевск».

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