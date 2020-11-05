Увидеть исток Камы и Кездурский водопад и посетить музей старообрядческой культуры: 3 причины побывать в Кезском районе Удмуртии

3 причины побывать в Кезском районе Удмуртии Фото: Алена Селезнева

Осень продолжается, а вместе с ней – возможность путешествовать по родной республике. На этот раз «Комсомолка» подготовила 3 причины побывать в Кезском районе.

ПОСЕТИТЬ КЕЗДУРСКИЙ ВОДОПАД

Небольшой, звонкий и очень красивый водопад находится буквально в 15 минутах от Кеза. Найти его можно по указателю «Родник Ошмес». Здесь можно сделать памятные фото, освежиться и просто отдохнуть у воды.

Кездурский водопад Фото: Алена Селезнева

ПОБЫВАТЬ В МУЗЕЕ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Одна из самых интересных достопримечательностей района – музей старообрядческой культуры «Исток». Кулига считается центром старообрядчества в республике, поэтому в здесь собрано много экспонатов, посвященных этой культуре. Желающим проведут максимально полную экскурсию, рассказывающую о жизни и быте староверов.

Музей старообрядческой культуры в Кулиге Фото: Алена Селезнева

УВИДЕТЬ ИСТОК РЕКИ КАМА

Рядом с истоком Камы обустроен комфортный сквер, где можно погулять, отдохнуть и пофотографироваться. Именно здесь начинает свой путь главная река Удмуртии. Исток не замерзает даже зимой – вода круглогодично имеет температуру +4 градуса.

Кстати, в парке при истоке можно посетить мастер-классы – например, сделать своими руками удмуртский оберег или познакомиться с национальной одеждой.

Исток Камы Фото: Алена Селезнева

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