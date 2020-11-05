8 фото туманного Ижевска

Фото: Екатерина Ардашева

17 октября в Удмуртии выпал первый снег и мы делали подборку фото с побелевшими пейзажами республики. Однако первые снежинки быстро растаяли на теплой земле и до сих пор она продолжает быть голой, без белоснежного блестящего покрова.

Теперь нередким погодным явлением в Ижевске является туман. На город всё чаще опускается эта таинственная пелена. Она завораживает жителей, поэтому в социальных сетях появляются такие атмосферные фотографии.

Фото: Галина Полтанова

Фото: Таня Бурмистрова

Фото: Маргарита Уракаева

Фото: Григорий Данилов

Фото: Ксения Главатских

Фото: Таня Бурмистрова

Фото: Галина Полтанова

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