Кто в Удмуртии может легально не платить взносы на капремонт?

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Собственники многоквартирных домов могут приостановить выплаты взносов за капремонт, если накопят сумму, равную минимальному размеру фонда капремонта их дома. Для домов сроком эксплуатации от 5 до 10 лет минимальный размер - 30% от оценочной стоимости капремонта, для домов старше 10 лет – 50%.

- Такое правило действует только для собственников, которые собирают средства для капремонта на специальном счете, - говорит председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР», член Общественной палаты России Александр Евсеев.

Как рассчитать оценочную стоимость капремонта дома?

Оценочная стоимость - совокупность расходов по работам, включенным в региональную программу капитального ремонта. Ее рассчитывают исходя из предельной стоимости работ, утверждаемой Правительством Удмуртии.

Например, в 4-х подъездном пятиэтажном доме в Ижевске по региональной программе до 2045 года предусмотрено выполнение следующих видов работ:

Капремонт системы электро, водо-, тепло-, газоснабжения,

Ремонт крыши,

Ремонт фасада,

Ремонт фундамента и подвальных помещений.

Оценочная стоимость будет рассчитываться в зависимости от объема их выполнения и составит в обозначенном примере около 10 млн. рублей. Получается, если собственники дома накопят более 5 млн. рублей на спецсчете, они могут приостановить оплату взносов на капремонт на основании решения общего собрания.

Алгоритм расчета.

Рассчитать оценочную стоимость капитального ремонта в каждом конкретном доме можно следующим образом.

Находим свой дом в региональной программе капитального ремонта https://kapremont18.ru/documents/remont-mkd/kratkosrochnyy-plan-kapitalnogo-remonta-na-2016-2018-gg/

Уточняем все работы, которые запланированы на будущий период в срок до 2045 года

Рассчитываем стоимость этих работ исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту, утвержденному Постановлением Правительства УР №371 от 29.09.2014 «О размерах предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД»

Для расчета стоимости нужно будет узнать общую площадь дома, площадь кровли, фасада, отмостки, подвала. Эту информацию можно получить в управляющей организации, ТСЖ.

В каких случаях можно потерять спецсчет?

Некоторые собственники, не обращая внимания на установленные требования о минимальном размере фонда капремонта, принимают решение о приостановлении выплаты взносов. Такие решения не подлежат исполнению.

Но если начисление все-таки приостановят, можно потерять спецсчет и перейти на счет регионального оператора, так как собираемость взносов на капремонт станет ниже 50%. Решение о переводе денег со спецсчета на общий счет регионального оператора принимает администрация муниципального образования на основании информации из Жилищной инспекции Удмуртской Республики.

КСТАТИ

«Школа грамотного потребителя» приглашает

Жителей Удмуртии приглашают пройти бесплатное обучение по курсу «Школы грамотного потребителя» в рамках проекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов – под контроль жилищных активистов», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Они получат или обновят знания в сфере капремонта общего имущества, встретятся со специалистами для консультаций.

Проект реализуют во всех городах Удмуртии и в шести районах: Балезинском, Воткинском, Игринском, Сарапульском, Увинском и Кизнерском.

Справки по вопросам ЖКХ и запись в Школу грамотного потребителя - по телефону (3412) 56-36-09 (Объединение советов домов Удмуртской Республики).

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