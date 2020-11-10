Реальная помощь людям и тысячи сообщений: радио «Комсомольская правда»-Ижевск» исполнилось 8 лет

Местные эфиры можно прослушать с 14.00 до 14.45 на волне 107.6 FM, 12+ Фото: Амир Закиров

7 ноября 2012 года заработала новая радиостанция «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+). Вещание началось с первого для нашего города семичасового марафона. Спустя восемь лет в эфире ведущие продолжают знакомить слушателей с известными персонами, рассказывать о самых важных и интересных событиях нашего края и отвечать на острые вопросы слушателей с экспертами.

Мы - народное радио

Работа на станции велась уже с 4 сентября 2012 года, но местные программы и новости появились только в ноябре.

– Осень 2012 года для нас началась большим событием. Мы запустили радио «Комсомольская правда»-Ижевск» и готовились к этому около года. Как сейчас помню этот волнительный момент: запускал «Комсомолку» в Ижевске наш, наверное, самый известный «Комсомольский» ведущий Михаил Антонов. Он приехал к нам за день до запуска и предложил огромное количество идей, кого можно позвать. Например, мы приглашали «Птица Тылобурдо», это оказались его хорошие знакомые, – делится воспоминаниями главный редактор Вероника Суворова.

До этого времени в медиагруппе “Центр” занимались только печатной и электронной журналистикой. Поэтому запуск радио “Комсомольская правда”-Ижевск” стал особым событием.

– Мы пригласили новостника - барышню, которая к тому моменту вообще не имела никакого отношения к «Комсомолке», но нам очень хотелось, чтобы новости читал профессионал, - говорит Вероника.

За 8 лет вещания на “Комсомолке” побывали тысячи гостей из Удмуртии, России и даже мира.

– Конечно, я до сих пор с огромной благодарностью вспоминаю первых гостей, которые приходили к нам. Это было очень трогательно, потому что нас тогда еще никто не знал. Среди гостей был глава города Александр Ушаков, было огромное количество наших сейчас уже добрых знакомых, которые приходят к нам буквально каждый месяц на эфир, – продолжает свой рассказ Вероника Суворова. – И самое важное, наверное, было то, что когда мы запустились, мы в первый же день начали получать отклики от радиослушателей. Как ни крути, «Комсомольская правда» – это радио народное.

Первый робкий шаг и сразу - в семичасовой радиомарафон.

Радиоведущие «КП»-Ижевск» – настоящие фанаты своего дела, которые совмещали интуицию с профессионализмом. И так было с самого начала.

– Конечно, это было что-то удивительное на тот момент для Ижевска, потому что наши коллеги подобных вещей не устраивали. Сейчас это уже нормальная практика, но мы были первопроходцами и я очень рада, что «Комсомолка» была первой радиостанцией, которая провела такой большой марафон уже в первый день своей работы.

Немного цифр

Разговорное вещание, интерактивы со слушателями, обсуждение острых политических, экономических и социально-культурных тем, комментарии известных личностей, экспертные мнения профессионалов и ответы на вопросы жителей республики - все это о радио «КП»-Ижевск».

Только за этот год у нас побывали в гостях и ответили на самые волнующие вопросы многие эксперты. В их числе глава Удмуртии Александр Бречалов, мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, начальник ГИБДД Удмуртии Руслан Набиев, председатель Общественной палаты города Анастасия Власова, известный российский детский писатель Валентин Постников, журналист и писатель Алексей Самолетов, художественный руководитель Академической хоровой капеллы Андрей Елисеев, директор Ижевского зоопарка Светлана Малышева и многие-многие другие.

Наши цифры за год Фото: Архив КП

Так, только только за этот год состоялось 8 прямых эфиров и 5 прямых трансляций в соцсетях с главой города Олегом Бекмеметьевым. Мы получили 283 вопроса и более 1000 сообщений в социальных сетях, мессенджере Viber и по телефону, и все они переданы в работу. Прямые трансляции эфиров собрали 149 тысяч просмотров.

Госавтоинспекция МВД по УДмуртской Республике поздравляет радио «КП» - Ижевск» Фото: Архив КП

Реальная помощь

Получить реальную поддержку и помощь может каждый слушатель. Так, во время нашей традиционной прямой линии с ГИБДД и представителями Администрации Ижевска, Владимир и другие неравнодушные слушатели поинтересовались, почему убрали пешеходный переход на улице Горького у магазина “Подарки”. Спустя время дорожка появилась.

По сообщению нашей постоянной слушательницы Сабины Леонидовны дорогу на улице Интернатной отсыпали. А Минира Рахимжановна смогла вернуть тротуар на улице Краева.

Фотография тротуара до обращения на радио Фото: Хисматулина Минира Рахимжановна

Один неравнодушный звонок на радио может изменить жизнь Фото: Хисматулина Минира Рахимжановна

Наша цель - не просто говорить, а решать проблемы!

Вспомним предыдущие праздники радиостанции

Один год в эфире. За год в студии разговорной радиостанции побывало более 800 авторитетных экспертов. Мы приняли звонки в прямой эфир более 1000 жителей Ижевска и Удмуртии.

Два года в эфире. За время существования радиостанции в Ижевске получено свыше двух тысяч звонков неравнодушных местных слушателей и более 1500 сообщений. В эфире и в гостях в студии побывало около 4000 экспертов самого разного уровня.

Четыре года в эфире. Часовой праздничный эфир на радиостанции.

Ура, Юбилей! Пять лет в эфире. Вспоминаем самые необычные эфиры за последние годы.

Шесть лет в эфире. За год на радио побывали больше 1000 гостей и кажется, что за шесть лет существования не было такой темы, которую бы не затронули радиоведущие.

Семь лет в эфире. Рассказываем секреты студии и делимся цифрами.

Восемь лет в эфире. Все только начинается!

Где слушать и задавать вопросы?

Местные эфиры можно прослушать с 14.00 до 14.45 на волне 107.6 FM, на сайте и в соцсетях группы «Комсомольская правда»-Ижевск». Можно задать свой вопрос, позвонив на номер +7 3412-94-50-94 или написав в Viber +7-912-007-08-06.

СПРАВКА

Сейчас федеральная сеть радио «Комсомольская правда» насчитывает 63 передатчика, что покрывает более 400 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Радио «КП» вещает 24 часа в сутки семь дней в неделю. В радиоэфире освещаются самые резонансные и актуальные события в стране и мире. Также у радиостанции есть сайт https://radiokp.ru, где слушатель может получить полноценный эфирный контент.

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