Секреты радио «Комсомольская правда» - Ижевск»: как готовятся эфиры и сколько звонков поступает в студию?

7 лет назад, 7 ноября 2012 года, в Ижевске начало вещание радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107.6 FM, 12+). В разное время гостями «Комсомолки» стали писатели Януш Леон Вишневский и Захар Прилепин, дзюдоист Дмитрий Носов, актер Александр Михайлов и глава города Олег Бекмеметьев, певец Марк Юсим, продюсер программы «Поедем поедим» Алла Пуговкина и другие гости. В честь дня рождения приглашаем вас в нашу студию - именно здесь проводятся все эфиры.

Наша постоянная ведущая - Марина Мирлачева. Она работает в наушниках, благодаря которым слышит и музыкальные отбивки, и поступающие звонкиФото: Амир Закиров

Каждый эфир начинают готовить примерно за неделю. Делает это продюсер – Ксения Вахрушева. Она придумывает тему, собирает вопросы от жителей, приглашает гостей, пишет сценарии программы.

- Мы ориентируемся на повестку дня и говорим о том, что волнует наших слушателей именно сейчас. Я ищу героев, экспертов, - рассказывает Ксения. - Идеальный эфир – это когда есть накал эмоций, разные точки зрения, отклик слушателей.

Чтобы разнообразить программу, в передачу включают комментарии экспертов, мнения слушателей, которые звонят в прямой эфир, музыкальные отрывки.

- У нас однажды была программа про закон о тишине. В самом начале эфира мы включили известную песню «Эй, вы там, наверху» Аллы Пугачевой, - объясняет продюсер. - Так сразу создается нужный настрой, слушатель понимает, о чем пойдет речь.

Фото: Юлия Кудрявцева

Но не всегда все идет по плану. Однажды в течение трех дней по разным причинам на эфир не пришли 3 гостя!

- Если эфир срывается, приходят на помощь журналисты «Комсомолки». Они постоянно находятся в гуще событий, у них есть интересные для слушателей темы. Поэтому иногда мы приглашаем в гости корреспондентов. Они настолько хорошо разбираются в своих темах, что могут выступить в качестве экспертов, - говорит Ксения Вахрушева.

А бывает и наоборот: если в городе происходит ЧП, то нужно очень быстро собрать эфир и рассказать о происходящем. И тут снова приходят на помощь журналисты: они отправляются в «поля», записывают синхроны (аудио интервью с участниками события. – Прим. ред.), выходят в эфир по телефону. Тут важно отработать быстро и качественно.

- Когда 2 года назад рухнул дом на Удмуртской, мы собирали информацию прямо во время эфира. Мне самой пришлось сесть за микрофон. Я

сообщала слушателям информацию, которая поступала от МЧС, очевидцев, из органов власти, журналисты выходили с места события в эфир по телефону и рассказывали, что происходит. Мы осветили это событие четко, достоверно, оперативно, помогли разобраться в происходящем людям и получили благодарность и похвалу от московских коллег.

Наша постоянная ведущая – Марина Мирлачева. Она беседует как с гостями, так и со слушателями, дозвонившимися в прямой эфир. У Марины всегда открыт на компьютере редакционный «вайбер» и соцсети «Комсомолки». Самые интересные комментарии и вопросы ведущая зачитывает.

Фото: Юлия Кудрявцева

- Я не всегда следую плану и сценарию, - признается она. – Обычно «отталкиваюсь» от героя – читаю материалы по теме, настраиваюсь на человека, шучу, создаю доброжелательную атмосферу. Особенно люблю творческих людей. Они хотят говорить, делиться, от них идет энергетика.

Гости бывают разные, но Марине всегда удается разговорить своих собеседников.

- Самое главное – расслабить человека. Перед эфиром я беседую с людьми о повседневной жизни, о каком-то резонансном событии, - объясняет ведущая.

Продюсер контролирует ход эфира, и, если ведущая увлечется беседой с интересным гостем, знаком может сообщить ей, что нужно перейти к следующей теме.

- Как-то у нас была тема про зимние забавы. Чтобы я уже переходила к следующему вопросу, Ксюша сняла туфлю и показывала мне – говорить-то нельзя, идет эфир! – вспоминает Марина. - Я поняла, что пора рассказать про гадание с помощью валенок.

Продюсер принимает звонки в отдельной комнатеФото: Амир Закиров

Мы часто проводим онлайн-трансляции эфиров. Как работает радио можно увидеть в соцсетях «Комсомолки». Управляют трансляцией из отдельной комнаты.

На экран выводятся планы со всех камер в студииФото: Амир Закиров

Оператор переключает кадры между собой, чтобы показать и общий вид студии, и гостей.

Звук контролирует наш звукорежиссер - Григорий Беляев. Он выводит звонки слушателей в эфир, а также переключает местную и федеральную радиостанции.

Григорий контролирует звук во время эфира, при необходимости уменьшая или увеличивая громкость, выводя различные звуковые дорожки: синхроны, звонки слушателей, местный и федеральный эфирФото: Амир Закиров

Слушатели могут позвонить на радио прямо во время прямого эфира. Звонки принимает продюсер. Если человек задает интересный вопрос или дает интересный комментарий, она делает знак звукорежиссеру. Кстати, только за последний год мы получили более 2600 звонков!

Фотографы настраивают камеры для онлайн трансляцииФото: Амир Закиров

Кстати, «Комсомолка» может вещать не только из родной студии, но и на сторонних площадках, например, на деловых форумах. Работа ведется в открытой студии - желающие могут увидеть, как работает команда радийщиков. Последний раз такая «Открытая студия» прошла 18 сентября этого года на Промышленном форуме в рамках Дня оружейника.

- В этом случае на место мы выезжаем вместе с техникой. Очень важно, чтобы площадка соответствовала техническим требованиям. Например, там не должно быть слишком шумно и обязательно нужен интернет. Люди могут подойти и увидеть, как проходит прямой эфир, - объясняет продюсер Ксения Вахрушева.

Где слушать?

Местные эфиры можно прослушать с 13:03 до 13:45 на волне 107.6 FM, на сайте www.izh.kp.ru/radio и в соцсетях группы «Комсомольская правда - Ижевск».

Фото: Анастасия Захарова

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