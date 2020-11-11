Погибают кролики и курицы: «чупакабра» орудует в одной из деревень Удмуртии

Жительница республики пожаловались на появление в их деревне чупакабры Фото: pixabay.com

Жительница Удмуртии пожаловалась на появление в ее деревне "чупакабры" главе региона Александру Бречалову. Ситуацию он прокомментировал во время прямого эфира 10 октября.

Оказалось, что в Малой Венье Завьяловского района в закрытых загонах погибают домашние животные - кролики и птицы. Будто на территорию подсобных хозяйств действительно смогли проникнуть неизвестные хищники.

- Ну, в общем, я так и не понял, кто такая чупакабра, но меня очень просили об этом сказать,— сказал Александр Владимирович.

После чего он обратился к главе Завьяловского района с просьбой взять эту ситуацию на личный контроль.

На время публикации материала комментарии от муниципалитета получены не были.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вместо снесенных ларьков в Ижевске появятся остановки

Спланированное убийство из-за денег: пенсионерка в Удмуртии задушила свою пожилую знакомую