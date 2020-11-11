Спланированное убийство из-за денег: пенсионерка в Удмуртии задушила свою пожилую знакомую Фото: pixabay.com

Жительница села Балезино задушила свою знакомую. При этом преступление она спланировала заранее. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по УР

57-летняя жительница села Балезино летом 2020 года познакомилась с 63-летней местной жительницей. Они отправились в гости к пострадавшей. Там пенсионерка поняла, что хозяйка живет скромно и не пьет, значит, где-то хранит сбережения. Сама 57-летняя женщина должна была ежемесячно выплачивать кредиты, средств на которые ей не хватало с пенсии.

Тогда подозреваемая спланировала убийство и ограбление своей новой знакомой. 27 октября 2020 года она вновь отправилась в гости к 63-летней женщине. Они решили вместе посмотреть телевизор. Потерпевшая села в кресло перед экраном, а злоумышленница подошла сзади и задушила женщину. После чего забрала из квартиры ювелирные украшения, деньги и одежду.

Тело мертвой женщины обнаружили на следующий день. Следователи начали проверку, быстро задержали подозреваемую и завели уголовное дело. На данный момент она находится под стражей. Расследование по этому делу продолжается. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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