Вместо снесенных ларьков в Ижевске появятся остановки Фото: Архив «КП» в Ижевске

27 октября начался принудительный демонтаж ларька на остановке «Ремзавод» в Ижевске. А 29 октября ту же процедуру провели с торговой точкой на остановке «Дом моделей». Торговые точки снесли потому, что они незаконно торговали алкоголем. Теперь на их месте появятся две новые остановки. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказала начальник информационно-аналитического управления администрации Ижевска Анна Сережникова.

В мае сообщалось, что в 2020 году появится 16 остановочных павильонов. С учетом двух дополнительных остановок на «Ремзаводе» и «Доме моделей», получается, что на данный момент в Ижевске обновили 18 объектов.

Анна Сережникова отметила, что изначально работы по всем объектам планировалось закончить до 30 августа. Однако этого сделать не удалось по вине подрядчика.

Сейчас продолжается установка еще трех остановочных комплексов. Где конкретно они появятся, не уточняется. Однако горожане сообщают, что строительство ведется на остановке «Ижсталь» по направлению в центр.

— С подрядчиком проводится претензионная работа. С него будет взыскиваться штраф, — сообщила Анна Сережникова.

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