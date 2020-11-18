Браслет для больных эпилепсией создал ижевский школьник Мирослав Макаров Фото: скриншот с видео

2 ноября на канале в YouTube вышел второй выпуск шоу Teen MBA (6+). Там дети со всей России представляют свои разработки инвесторам. Одним из участников стал ижевский одиннадцатиклассник Мирослав Макаров. Он презентовал свое изобретение - умный браслет для людей, страдающих эпилепсией. Это устройство способно оповещать близких и врачей о приступе болезни у пациента.

Полезное хобби

Радиопрограммированием и робототехникой Мирослав занялся еще в 12 лет. Он ходил в кружок и вместе с другом учился создавать компьютерные игры. Однако они просто развлекались и ни о каких серьезных применениях своих знаний на практике не задумывались. А потом школьник узнал, что сын их знакомых страдает эпилепсией.

– Мне нужно было создать проект на школьную олимпиаду по технологии и мама рассказала историю знакомых. Я решил совместить две вещи – помочь мальчику и сделать проект, – делится изобретатель.

Тогда мальчик начал просматривать какие приспособления для эпилептиков есть в стране. И выяснил, что их практически нет. Тогда Мирославу пришла идея создать браслет, который мог бы отправлял сигнал о случившемся приступе близким и врачам. В тот момент уже разрабатывали подобный браслет Embrace, однако информации об этом не было в открытом доступе. Поэтому идею ижевчанина можно считать уникальной.

Прототип из подручных материалов

Прототип своего устройства школьник изначально сделал в коробке из-под жвачки. Вторую версию Мирославу помогали собирать уже школьные учителя технологии и, конечно, родители. Так в модернизированном устройстве появилась возможность вставлять SIM-карту для отправки СМС-оповещений.

Так выглядит вторая модель устройства Фото: личный архив героев

Так выглядит третья модель устройства Фото: личный архив героев

На данный момент существует уже третья версия браслета, которую подросток и представил на проекте молодежных стартапов Teen MBA. Отправить заявку на участие предложил научный руководитель школьника. Так мальчик отправился на съемки в Москву.

– Самая яркая из эмоций – волнение. Действительно, очень волновался выступать на такую большую аудиторию, – делится впечатлениями Мирослав.

Сейчас браслет можно подключить к телефону через блютуз. Находясь на запястье больного устройство фиксирует судороги во время приступа и передает сигнал на телефон. Оттуда происходит рассылка сообщений через специальное приложение близким и врачам. Благодаря этому можно узнать, где находится человек, которому нужна помощь.

– Я говорил с главным врачом детской неврологической клиники в Ижевске. Она сказала, что устройство действительно интересное и нужное. Особенно для лечащих врачей, чтобы фиксировать частоту и время припадков, – поясняет Мирослав.

Преимущество - цена

Главное преимущество нового устройства школьника - это цена. Себестоимость «Эпилепса» – так назвал свой браслет Мирослав – 1,2 тысячи рублей. И даже с наценкой он выйдет примерно в 25 раз дешевле уже имеющегося на рынке браслета Embrace.

После участия в шоу подростку начали поступать предложения заинтересованных людей по улучшению устройства. Так в новой версии браслета могут появится звуковые оповещения. Они будут сообщать людям, которые находятся рядом с человеком, у которого случился приступ эпилепсии, что делать и как можно помочь.

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