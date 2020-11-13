Юный ижевчанин представил свою разработку инвесторам

Юный ижевчанин представил свою разработку «Одноразовый табурет» инвесторам

10 ноября на канале Teen MBA в YouTube вышел 4 выпуск стартап-шоу, которое ведет Алексей Воробьев. Там принял участие школьник из Ижевска. Он представил инвесторам свой проект «Одноразовый табурет».

Очередной выпуск программы называется «Изобретения, которые перевернут мир». Там дети со всей страны представляли жюри свои разработки, которые могут положительно сказаться на разных аспектах нашей жизни в будущем. Так Иван Гнедин, 14-летний ученик 8б класса школы №27 в Ижевске, придумал экологичную табуретку из картона, прототип которой он принес в студию.

Основные преимущества разработки - компактность, экологичность и прочность. В разобранном виде он требует совсем мало места для хранения. К тому же, он полностью перерабатываемый. После использования детали табурета можно сдать как вторсырьё и вернуть до 30 процентов от его стоимости.

Вместе с Иваном участие в программе приняли еще 11 юных разработчиков. Но в финал программы прошли только трое, в их числе был и наш земляк. К сожалению, победу в этом конкурсе он не одержал, но его проект был оценен инвесторами России.

- Я, конечно, надеялся на победу, но болел я внутренне за ракету, - говорит Иван.

Ракета, созданная 15-летним подростком из Калининграда, - это проект-победитель этого выпуска.

Проект Teen MBA направлен на популяризацию науки среди тинейджеров. Он должен показать подросткам, что каждый может стать новатором и изобретателем. Не обязательно быть ученым-академиком, чтобы начать изобретать. Иногда просто креативный подход к делу и немного старания могут дать неожиданные результаты. Для тех подростков, которые уже изобретают, это может стать хорошей платформой, чтобы представить свои продукты широкой публике, а может даже получить финансирование для развития своего проекта.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В 2020 году снизилась смертность на дорогах Удмуртии

Студентка из Ижевска стала первой удмуртской красавицей

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.