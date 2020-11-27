Подведены итоги конкурса «Скажи маме «Спасибо»-2020!

В конкурсе приняли участие почти 50 видеопоздравлений! Фото: pixabay.com

Уже в это воскресенье, 29 ноября, во всей России будет отмечаться самый трогательный семейный праздник — День матери. К этой дате основательно готовилась вся республика: целый месяц жители нашего края присылали нам свои душевные и искренние поздравления, чтобы рассказать всем, как сильно они любят свою маму. Их получилось почти 50!

Проект оказался настолько важным для многих семей, что к конкурсу подключились не только жители Удмуртии, но и люди из других регионов. Среди них Нижний Новгород, Орск, Туймазы из Республики Башкирия, Невельск из Сахалинской области. Также вопросы о проведении конкурса приходили из Москвы и Омска.

Все поздравления вы можете увидеть на сайте проекта «Скажи маме «спасибо». Уверены, просмотр этих роликов в кругу семьи будет лучшим окончанием пятничного вечера.

Сегодня, 27 ноября, мы поздравляем трех победителей конкурса. Скрывать не будем, выбор был очень трудным. Партнеры проекта определили лидеров конкурса путем тайного присваивая каждому видео от 1 до 5 баллов. Итак, после тщательного подсчета голосов, мы с радостью объявляем наших победителей:

1 место — четверо сыновей поздравляют свою маму Мусифуллину Анетту Халилевну. Ваши дети поразили партнеров конкурса своими искренними, но при этом четкими ответами. Растут настоящие мужчины!

Партнер конкурса — сеть магазинов «Хозяйка» дарит вашей семье утюг Philips (Филипс) и сертификат номиналом 1000 рублей. С праздником!

ИП Кабанова Анастасия Борисовна. Товары для красоты, чистоты и уюта вы найдете в магазинах «Хозяйка». Ежедневно действуют акции и спецпредложения! Берегите себя - закажите товары с доставкой на дом на сайте магазина.

Партнер проекта дарит утюг и сертификат

2 место — Андрей, Полина и Денис поздравляют свою маму Елену Моисееву. Яркие краски на видео, веселый нрав и командная работа не оставили партнеров конкурса равнодушными. Спасибо вам!

Партнер конкурса — семейный ТЦ «Флагман» дарит вам сертификат номиналом 3000 рублей на покупки в салон домашнего текстиля «Жаккар». С праздником!

ООО «Управляющая компания «ФЛАГМАН». В семейном торговом центре ФЛАГМАН каждый найдет то, что ищет! Одежда и обувь от известных брендов. Парфюмерия и косметика. Электроника и бытовая техника. Аксессуары и многое другое. Регулярно проводятся мероприятия с яркими шоу-программами, например, грандиозная ежегодная распродажа «Черная пятница» и Ежегодный Чемпионат России по Автозвуку. И все это в самом центре города, на пересечении крупнейших улиц Ижевска — Удмуртской и Кирова. Торговый центр ФЛАГМАН — ваш удачный шопинг!

Партнер проекта дарит сертификат

3 место — Тимофей поздравляет свою маму Ольгу Филиппову. Это одно из немногих видео, которое было записано вместе с папой. Тимофей не только ответил на вопросы конкурса, но и выразительно зачитал стихотворение. Спасибо вам!

Партнер конкурса — кулинария «Счастье есть» дарит вам вкуснейший шоколадно-банановый торт. С праздником!

ИП Ощепкова Валентина Петровна. «Счастье есть» — это сеть кулинарий, где вы найдете широкий ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства: хрустящий хлеб, пышная выпечка, вкуснейшие десерты, готовые салаты, первые и вторые блюда, пельмени ручной лепки с собственной фабрики, и все это по доступным ценам! Также заказать еду и выпечку можно на сайте и в Instagram, доставка в любой район и в пригород.

Партнер проекта дарит вкусный подарок

Организатор конкурса: ООО фирма «Ариго». ОГРН 1021801656425. Подробности по телефону 8 (3412) 90-20-20.

Благодарим всех участников конкурса и желаем прекрасного Дня матери! И не забывайте говорить маме «спасибо!» как можно чаще.

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