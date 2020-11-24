Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн Фото: Архив «КП» в Ижевске

Уже четвертый год подряд «Комсомолка» проводит один из самых милых и добрых конкурсов - забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Еще весной 2020 года мы планировали провести его в традиционном и уже полюбившемся формате. Но пандемия внесла свои коррективы. Увы, мы не смогли и не сможем собрать детишек и их родных на праздник из-за риска заболеть коронавирусом. Но забег все равно состоится! Только онлайн!

Конкурс «Карапузы, на старт!» Фото: Архив «КП» в Ижевске

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?

Вашему ребенку от 7 месяцев до 3 лет? Вы смело можете принимать участие в онлайн-фестивале «Карапузы, на старт!».

Нужно снять горизонтальное видео длительностью до 2 минут. Номинации конкурса:

- Лучший костюм ребенка

- Лучшая группа поддержки

- Лучшая приманка

- Смешные падения

- Самый спортивный

И выслать это видео по электронной почте на адрес kp@mgcentr.ru или в сообщения группы ВК.

Победителей выберет экспертное жюри конкурса – главный редактор «Комсомольской правды – Удмуртии» и спонсоры. Прием видео на конкурс завершится 21 декабря!

СПРАВКА «КП»

«Карапузы, на старт!» - забег для самых маленьких чемпионов, проходящий в крупнейших городах России. 4 года назад он впервые состоялся в Ижевске. С того момента около 2000 малышей пробежали и проползли первую в своей жизни дистанцию. Каждый раз чемпионат проходит весело и задорно: детки не только борются за медали, но и общаются, ищут новых друзей и получают хорошие подарки за участие! В этом году конкурс пройдет в новом формате – онлайн!

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

Конкурс «Карапузы, на старт!» Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА «КАРАПУЗЫ, НА СТАРТ!»

I. Цели и задачи проведения мероприятия

Конкурс «Карапузы, на старт!» среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей и их родителей к здоровому образу жизни, занятиям физическими упражнениями и развитию творческих способностей.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет «Комсомольская правда» - Удмуртия» (ООО фирма «Ариго» ОГРН 1021801656425 426035, Удмуртская Респ, Ижевск, Авангардная, дом № 4, корпус б).

III. Сроки проведения мероприятия

Конкурс проводится с 24 ноября до 28 декабря 2020 года.

IV. Требования к участникам

Участие могут принять мальчики и девочки от 7 месяцев до 3 лет.

V. Порядок участия в мероприятии

5.1 Для участия в конкурсе родитель или законный представитель ребенка должен записать видео, соответствующее определенной номинации (одной или нескольким).

5.1.1. Ребенок, снятый на видео, должен преодолевать дистанцию - проползать или проходить комнату - или выполнять иное действие, предусмотренное конкретной номинацией.

5.2 Номинации конкурса:

- Лучший костюм ребенка (в данной номинации будет оцениваться оригинальность, необычность, красота или забавность костюма, в котором ребенок выполняет задание);

- Лучшая группа поддержки (в данной номинации будет оцениваться группа поддержки, которая будет подбадривать ребенка во время выполнения задания. Допускается подготовка речевок, плакатов, танцев и др.);

- Лучшая приманка (в данной номинации будет оцениваться способ приманить ребенка и заставить его приползти или прибежать к родителю);

- Смешные падения (в данной номинации будет оцениваться как ребенок пытается вставать, ходить и смешно падает);

- Самый спортивный (в данной номинации будет оцениваться выполнение ребенком спортивных упражнений – приседаний, прыжков, утренней зарядки и др.)

В каждой номинации могут быть выбраны до трех победителей (первое, второе и третье место).

5.3. Организатором и партнерами мероприятия могут учреждаться специальные номинации. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами и призами от партнеров мероприятия.

5.4. Отправляя видео, участник дает согласие на публикацию и дальнейшее использование предоставленных материалов. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

Конкурс «Карапузы, на старт!» Фото: Архив «КП» в Ижевске

VI. Требования к видеозаписи на конкурс

6.1. Длительность видеозаписи не должна превышать 2 минут.

6.2. Видео должно быть снято горизонтально.

6.3. Видеозапись нужно отправить по электронной почте на адрес kp@mgcentr.ru или в сообщения группы ВК vk.com/izhkp

6.4. В письме необходимо указать свое ФИО, ФИО и дату рождения ребенка, а также контактные данные родителей: телефон и адрес электронной почты.

6.5. Редакция «Комсомольской правды»-Удмуртия» принимает работы на конкурс до 21 декабря 2020 года.

6.6. Присылая видео в редакцию, участник дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, фото во всех СМИ «Комсомольская правда»-Ижевск», а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск» и партнерами конкурса.

Редакция гарантирует сохранность полученных персональных данных.

6.7. Видео, участвующее в настоящем конкурсе, не должно содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должны разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство.

Видео, не соответствующие данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

6.8. Видео несовершеннолетних, отправленные без разрешения на публикацию и всех заполненных данных, не публикуются.

VII. Выбор и награждение победителей

7.1. В срок до 25 декабря 2020 года жюри конкурса – главный редактор «Комсомольской правды»-Удмуртия» и партнеры конкурса – выбирает победителей по своему усмотрению. Победители (занявшие 3 первые места) награждаются призами от партнеров, медалями и грамотами.

7.2. Победители специальных номинаций определяются решением партнеров вне зависимости от возрастной категории участника. Один партнер может выбрать только одного победителя.

7.3. Решение жюри не оспаривается.

7.4. После подведения итогов конкурса и оглашения победителей дату и место получения призов уточняйте по телефону (А3412) 90-20-20.

7.5. При получении приза участнику (его законному представителю) обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Денежный эквивалент сертификатов не выплачивается.

7.6. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

Конкурс «Карапузы, на старт!» Фото: Архив «КП» в Ижевске

VIII. Ответственность сторон

8.1. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с правилами конкурса, дает свое согласие на обработку персональных данных, соглашается с публикацией фото и видеоматериалов. Участник берет на себя дальнейшую ответственность за публикацию фото и видеоматериалов на сайте www.izh.kp.ru (18+) и за участие в розыгрыше призов. Отправляя видеоматериалы, участник дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию фото и видеоматериалов на себя и на своего несовершеннолетнего ребенка, который изображен в видеоматериале. Ответственность за содержание видеоматериалов несет участник, отправивший видео.

8.2. Родители или законные представители ребенка гарантируют, что ребенок на видео находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в конкурсе.

8.3. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на видео, участвующее в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение правил третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на видео.

8.4. Информация о порядке проведения Мероприятия публикуется на сайте организатора – (izh.kp.ru). Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее положение с публикацией этих изменений на сайте организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на сайте организатора. Принимая участие в конкурсе, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего положения.

8.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

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