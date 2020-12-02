Закупят ли новые троллейбусы и какими будут «львята»: отвечаем на 6 самых популярных вопросов про электротранспорт в Ижевске

Транспортный парк в Ижевске обновляется Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевск уже начали поступать новые низкопольные трамваи - «Львята». До 15 декабря поступит вся партия из 16 вагонов. Каково будущее электротранспорта в городе и будут ли модернизировать старые вагоны? «Комсомолка» отвечает на пять самых популярных вопросов.

Будут ли помимо трамваев закупать троллейбусы?

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» закупают 16 новых низкопольных трамваев. На следующий год также была подана заявка на участие в нацпроекте и по троллейбусам. Надеемся на положительный результат.

Почему «Львята» выйдут только на 10-й маршрут?

Это связано со строгими условиями участия в программе - новенькие трамваи должны выйти на маршрут, который начинает работу не позднее 6:00, заканчивает не ранее 23:00, а интервалы движения составляют не более 10 минут в часы "пик" и не более 20 минут в остальное время. К тому же, 10-й - маршрут с самым высоким пассажиропотоком в городе - в прямом эфире радио «Комсомольская правда » (107.6 FM, 12+) Андрей Батов, генеральный директор МУП «ИжГЭТ».

— Мы бы хотели по всему городу запустить новые вагоны. Но по условиям программы, транспорт должен работать на маршруте, соответствующем требованиям нацпроекта, — рассказал Андрей Батов.

Какие трамваи внутри?

«Львята» - односекционные и полностью низкопольные. Внутри размещены разъемы для зарядки гаджетов, информационное табло, система кондиционирования салона и кабины водителя. В вагоне также оборудованы места для маломобильных категорий граждан и кнопка вызова водителя. Когда новые трамваи появятся на улицах города? Ввод новых трамваев в эксплуатацию — длительный процесс. Сначала их нужно обкатать на маршрутах, а водителей обучить.

— В ближайшее время по городу будут курсировать трамваи с надписью «обкатка» или «учебный», — рассказал Андрей Батов в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск».

Нужно ли адаптировать новые вагоны под условия Ижевска?

Конечно, в каждом городе есть свои нюансы с путями. Но Андрей Батов уверяет, что рельсы в Ижевске соответствуют необходимым требованиям практически на 100%.

— Если трамвай без ступеней, это не значит, что его уровень ниже. Высота такая же. Поэтому нет потребности доделывать. Но мне хотелось бы, чтобы остановки стали выше, чтобы можно было сразу зайти в вагон. Мы работаем над этим вопросом, — поделился Андрей Батов.

Он добавил, что в следующем году планируется отремонитровать 3 км трамвайных путей. Это хотели сделать еще в 2020 году, но предприятию не хватило денег. Зато служба пути "ИжГЭТ" реконструировала самый проблемный участок - перекресток на ул. Кирова и ул. Карла Маркса, где происходило больше всего сбоев движения.

Будет ли продолжаться модернизация старых вагонов?

В этом году в город вышел первый частично низкопольный трамвай. Основой для него стал чешский вагон, от которого осталась только хребтовая балка. В следующем году модернизацию продолжат. Однако в «ИжГЭТ» признают, что полностью обновить парк только за счет капремонта не получится.

— Мы понимали, что закупить трамваи за свой счет при их очень высокой стоимости нет возможности. Поэтому мы пошли по пути модернизации. Трамвайный вагон шикарный, но все равно не то. Возраст приходит, — комментирует ситуацию Андрей Батов.

Количество трамваев, которые будут модернизировать в год, зависит от финансирования. На предприятии могут делать не менее 10 вагонов в год при наличии финансирования. Нашими наработками по модернизации вагонов заинтересовались в Уфе, Ульяновске и Златоусте. «ИжГЭТ», возможно, будет ремонтировать вагоны и для других городов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Новые трамваи приедут в Ижевск до 8 декабря

Подъем в три утра и строгий график: как работают трамваи в Ижевске?