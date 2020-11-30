Новые трамваи приедут в Ижевск до 8 декабря

Трамваи будут курсировать по 10 маршруту, Фото: instagram.com/pc_transport_systems/

Стало известно, когда в Ижевск прибудут новые трамваи. Пресс-служба «ПК Транспортные системы» сообщила, что шесть низкопольных трамваев уже на пути в столицу Удмуртии.

Производитель транспорта сообщает, что ещё восемь трамваев будут доставлены в Ижевск до 8 декабря. Транспорт будет курсировать на 10 маршруте, так как он считается самым востребованным.

- На «Невском заводе электрического транспорта» сегодня идет сборка односекционных полностью низкопольных трамваев 71-911ЕМ, причем сразу для трех городов - Ижевска, Ульяновска и Перми, - говорится в сообщении производителя.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 4 млн руб. перечислили жители Удмуртии мошенникам только за выходные

Есть вопрос: какой новый объект появится в Сквере оружейника Драгунова в Ижевске?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.