Новую школу на ул. Берша в Ижевске планируют сдать раньше

- Такого объекта в Удмуртии мы еще не вводили! – восклицает глава Ижевска Олег Бекмеметьев, глядя на огромное по площади 3-этажное здание Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

- Такого объекта в Удмуртии мы еще не вводили! – восклицает глава Ижевска Олег Бекмеметьев, глядя на огромное по площади 3-этажное здание. Это недостроенная школа на ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе города. Журналист «Комсомолки» вместе с градоначальником изучил проект образовательного учреждения и прошелся с экскурсией по школе, на которую планируется потратить чуть более 1 млрд рублей. Итак, надеваем каски – пошли!

Строителей поменяли

Проект школы был разработан на основе типовой школы Татарстана, включенной в Федеральный реестр типовых проектов. Ее начали строить два года назад. В январе 2020 года контракт с компанией «АрТель», которая вела строительство здания, был расторгнут в одностороннем порядке. Тогда это связывали с «ненадлежащим исполнением условий контракта». Теперь строительством занимается ООО «Радонеж». Руководит проектом Анатолий Макаров. По его словам, в ходе работ многое уже пришлось поменять.

Строителей поменяли Фото: Ксения Аксенова

- В плане оборудования нам был представлен устаревший проект. Были заложены образцы 2012 года, у которых устарели технические характеристики. К тому же большинство их них уже не выпускается, - подчеркивает Макаров. - Сейчас мы применяем современные оборудование и материалы с улучшенными техническими характеристиками и параметрами. Например, светильники. Были запроектированы светильники с лампами дневного света. Мы сделали световые расчеты, согласовали с проектными организациями и теперь будем применять диодные лампы, которые позволят уменьшить энергопотребление и улучшить качество освещения.

Дизайн-проект школы

Первая точка экскурсии – стенд с проектом.

- Как такого дизайн-проекта школы нет, - заявляет руководитель проекта, Анатолий Макаров. – Мы придерживаемся типовой концепции. Позже все дизайнерские решения будут согласованы с руководством школы.

Первая точка экскурсии – стенд с проектом Фото: Ксения Аксенова

Но известно, что на первом этаже здания будут располагаться начальные классы, два бассейна для разных возрастных групп школьников, обеденный зал с пищеблоком.

На втором этаже будут располагаться учебные кабинеты, зал хореографии и актовый зал. А на третьем этаже кроме учебных классов откроют два спортивных зала, большой из которых оборудуют трибунами для зрителей. Там же будут две библиотеки.

Рядом со школой обустроят спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой, беговые дорожки.

- Объект сложный, серьезный и интересный, - говорит подрядчик.

Что уже сделано?

Осматриваем само здание. Внешние кирпичные стены возведены, часть облицовки уже выполнено. Школа получается яркой, как, впрочем, и стоящий неподалеку детский сад, да и сами дома на ул. Берша.

Школа получается яркой, как, впрочем, и стоящий неподалеку детский сад Фото: Ксения Аксенова

- На сегодняшний момент осталась необлицованной только внешняя часть здания. Так, где находится кран. Его демонтируют в течение 2 недель. В итоге облицовка будет замкнутая по всему периметру, - со знанием дела подчеркивает градоначальник Олег Бекмеметьев.

Заходим в здание. Перекрытия, лестницы, колонны – все уже смонтировано. Окна застеклены. Анатолий Макаров показывает мэру очертания будущей столовой, тот в свою очередь внимательно изучает батареи – система отопления в школе уже смонтирована.

- По сути, все, что касается инженерных сетей, все подведено к объекту. И водоснабжение, и водоотведение, и ливневая канализация. В 3 блоках уже запущено тепло, ведется монтаж системы вентиляции, идет разводка электропроводки по объектам, - уточняет глава города.

Два бассейна!

Что больше всего поразило, так это чаши бассейнов. Один будет на 25 м, второй – на 12,5 м.

- Бассейны выполнены не на основании, а на колоннах, будто висячие. Душевые будут сообщаться с коридором и с бассейном. В бассейнах будут предусмотрены опускные системы для инвалидов, - подчеркивает Анатолий Макаров. - Через два дня мы уберем леса, смонтируем форсунки и с 7 декабря приступим к монтажу системы вентиляции. Она предусматривает и осушение воздуха – в зоне бассейна будут расположены 9 осушителей, что не позволит появляется лишней влаге на стенах и различных негативных явлений.

Сдадут раньше

Школу обещают сдать 30 июня 2021 года. Эта дата прописана в муниципальном контракте.

- Все те работы, которые должны выполнятся в жестком графике, четко по времени, без отставаний. Это подтверждают и сами застройщики, и мы это видим. Тем не менее, хотелось бы увеличить временной лаг, выделенный для лицензирования и подготовки к запуску здания к 1 сентября. Я обратился к строителям с просьбой сдвинуть сроки строительной готовности и сдачи объекта. По моим оценкам, примерно на 1-1,5 месяца раньше – конец мая 2021 года. Через пару недель посмотрим и уже назовем точные сроки. Мы хотим, чтобы 1 сентября школа открыла ворота, и дети точно пошли учиться, - заявил Олег Бекмеметьев.

Внешние кирпичные стены возведены, часть облицовки уже выполнено Фото: Ксения Аксенова

Только цифры

В 2019 году на строительство школы были направлены 432,1 млн рублей, в том числе 350 млн рублей из федерального бюджета, 82,1 млн рублей из региональной казны.

В 2010 году объем финансирования составил 184 млн рублей, из них 149,5 млн рублей из федерльного бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Кроме этого в этом году при содействии депутат Госдумы Андрея Иваева были выделены 260 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ, и 8.1 млн рублей из республиканского бюджета.

- Мы оплачиваем работу исходя из того, как строители процентуют выполненные работы. Средства, чтобы полностью завершить этот объект, в наличии у нас есть. Дополнительные вливания возможны в том случае, если потребуются изменить какие-то технические параметры. Этот объект должен быть безукоризненным. Будем рассчитывать на свои силы и, если потребуется, будем обращаться на республиканский уровень, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Отметим, чтобы завершить стройку в 2021 году нужно 289,7 млн рублей. Общая стоимость строительства этого объекта составляет чуть более 1 млрд рублей.

Это недостроенная школа на ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе города Фото: Ксения Аксенова

Школа на 1224 места

На самом, масштабы этой школы поражают. По проекту в этой школе предусмотрено 49 классов-комплектов – это 1224 учебных места. Уже известно, что в следующем году в микрорайоне в 1 класс пойдут 285 первоклассников.

Сейчас 747 детей, зарегистрированных в этом микрорайоне, учатся в 5 школах Устиновского района. 221 первоклассник посещает школы №7, 34, 73, 76 и 81. Уже в 2021 году они, наконец, смогут перейти в новое ученое заведение.

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