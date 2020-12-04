Подрядчика незаконной стройки кафе в сквере Драгунова в Ижевске накажут

Фото: Дмитрий Наговицын, vk.com/izh_blagoustroystvo

Подрядную организацию, которая занималась стройкой кафе в сквере Драгунова в Ижевске без соответствующего разрешения на работу, привлекут к ответственности. Об этом в ходе прямого эфира в своих социальных сетях заявил глава города Олег Бекмеметьев.

- Сейчас по этому поводу проводим расследование, будет возбуждено административное производство в отношении подрядчика, который вышел на работы, не получив необходимых разрешений. Это нарушение. Будет применено наказание, - говорит мэр.

Жалобы на вырубку деревьев, работы по ночам, а главное, отсутствие паспорта объекта поступили от бдительных ижевчан. Однако в ходе проверки факт незаконной вырубки леса на этом участке не подтвердился.

При этом Олег Бекмеметьев заметил, что кафе в этом районе пойдет на пользу развития инфраструктуры сквера и города в целом. Однако не все жители поддержали его в таком решении.

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