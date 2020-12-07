Письмо для Деда Мороза: как писать и куда отправлять свои новогодние желания жителям Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Близится Новый год - время чудес, подарков, и исполнения желаний. Всем известно, что главный специалист в этом деле - Дедушка Мороз. Именно ему дети и родители всей страны пишут письма со своими самыми заветными мечтами. Редакция «Комсомолки» уже готова отправлять свои желания главному волшебнику страны и помочь вам в написании заветного письма.

Список адресов Дедов Морозов в России.

Дед Мороз Фото: Диля Ахмадишина

1. Всероссийский Дед Мороз

Адрес: Октябрьский пер., 1 А, Великий Устюг, Вологодская обл., 162390

Этого дедушку в красной или синей шубе с длинной белой бородой и сверкающим посохом в руках знают все. Он вместе со своей внучкой Снегурочкой является символом Нового года.

2. Тол Бабай

Адрес: ул. Свободы, 9, с. Шаркан, республика Удмуртия, 427070

Для жителей Удмуртии этот персонаж знаком давно и стал уже роднее Всероссийского Деда Мороза. В его усадьбе в Шаркане наверняка уже побывал почти каждый. Он ходит в фиолетовой шубе, в руках у него кривой от долгих странствий по миру посох. А подарки он хранит в берестяном ящике.

3. Кыш Бабай

Адрес: Арский район, с. Яна Кырлай, республика Татарстан, 422035

Татарский Кэш Бабай носит синий кафтан, а вместо привычной шапки на голове у него тюбетейка. Брат Деда Мороза живет в селе Яна Кырлай вместе со своей дочкой Кар Кызы.

4. Йушто Кугыза

Адрес: Сернурский район, с. Кукнур, республика Марий Эл, 425467

Йушто Кугыза со своей внучкой Лумудыр живет в каменном доме в селе Кукнур. Он очень веселый и любит шутки, розыгрыши. Научит любого петь и танцевать

5. Хел Мучи

Адрес: Чебоксарский район, д. Кшауши, этнокомплекс «Ясна», республика Чувашия, 429520

Хел Мучи – единственный национальный Дед Мороз в России, который играет на древних музыкальных инструментах (най, купас и на своем волшебном музыкальном посохе). Живет он с внучкой Юр Пике.

6. Ямал Ири

Адрес: Приуральский район, поселок Горнокнязевск, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629001

Этот ненецкий Дед Мороз всегда носит с собой бубен для проведения обрядов, а одет он в одежду северных кочевников. Чтобы исполнилось заветное желание, нужно прикоснуться к его посоху.

Тол Бабай Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как правильно написать свои желания?

Новый год - время волшебства и исполнения желаний, не только для детей, но и для взрослых. Чтобы все ваши или вашего ребенка мечты исполнились, нужно оформить их правильно, следуя нашим советам:

1. Обязательно поздоровайтесь с Дедушкой Морозом. Можно написать в письме «Здравствуй, Дедушка Мороз!» или «Доброго здоровья, Дедушка Мороз!»

2. Далее стоит представиться и рассказать о себе. Какие хорошие поступки в этом году вы сделали. Также упомянуть о своих успехах на учебе или работе.

3. Вот теперь уже можно просить подарки и рассказывать о своих заветных желаниях. Совет: заранее обсудите с ребенком, что такое заветное желание и, если получится, какой подарок он хочет получить.

4. Украсьте письмо новогодними рисунками, а лучше сделайте и вложите внутрь открытку для Дедушки Мороза, чтобы его порадовать.

5. В конце письма обязательно поздравьте Дедушку с наступающим Новым годом. Можно пожелать ему «Счастья», «Доброго здоровья», «Хороших и добрых воспитанников».

Новый год - волшебное время для детей и взрослых Фото: pixabay.com

Как отправить письмо Деду Морозу?

Существует несколько способов отправки и доставки писем Деду Морозу. Выберите тот, который понравится вам и вашему ребенку.

1. По почте

Традиционный способ отправки письма Дедушке. Главное – не ошибиться в адресе и сделать это заранее.

2. Письмо в морозилке

Морозилка очень похожа на почтовый ящик. Ребенку можно рассказать легенду: что на несколько дней, морозильная камера становится волшебной и доставляет письма детей прямо на северный полюс.

3. Вывешиваем за окно

После написания письма, его нужно оставить за окном или положить на балконе. Так, когда Дед Мороз будет облетать город наблюдая за детьми, он увидит, что вы оставили для него письмо.

4.Положите письмо в собственный почтовый ящик

Скажите ребенку, что письмо заберет почтальон и сам отправит Дед Морозу. Только не забудьте потом забрать его и исполнить желание своего чада.

Редакция «Комсомолки» готова дарить вам подарки Фото: pixabay.com

Кто еще дарит подарки под Новый год?

Мы! Редакция «Комсомолки», как Дед Мороз, очень любит детей и дарить подарки. Поэтому в этом году в последний, предновогодний месяц у нас проходит конкурс по забегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Подробнее о правилах участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.

Уже сейчас любящие родители присылают нам милые видео своих карапузов, заявляясь в различных номинациях. Всего их пять: «Лучший костюм ребенка», «Лучшая группа поддержки», «Лучшая приманка», «Смешные падения», «Самый спортивный». И мы уже говорили, что некоторые из них их можно отлично обыграть в новогодней тематике тем самым подняв новогоднее настроение и себе и нам.

Дед Мороз ждет письма, а мы ждем горизонтальные видео с участием ваших карапузов на электронную почту - kp@mgcentr.ru или или в сообщения группы ВК.

Победителей выберет экспертное жюри конкурса – главный редактор «Комсомольской правды – Удмуртии» и спонсоры. Прием видео на конкурс завершится 21 декабря!

Генеральный партнер лидер рынка макаронных изделий и муки в России "Макфа" (ИП Соловьева Татьяна Евгеньевна ИНН 434600881189).

Генеральный партнер конкурса Фото: Архив «КП» в Ижевске

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

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