Коронавирус в Ижевске последние новости на 10 августа 2020 года: 26 новых случаев заражения и 13 человек в тяжелом состоянии

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 10 августа в Удмуртии зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, также за сутки выписали 6 человек. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Увинского района (пос. Ува, д. Багай), по два случая зарегистрировано в Малопургинском районе (с. Малая Пурга), Глазове и Сарапуле, по одному случаю — в Воткинском (д. Черновской лесоучасток), Глазовском (д. Кожиль), Завьяловском (с. Завьялово), Игринском (п. Игра) районах и Можге.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 283 в удовлетворительном состоянии, 122 средней степени тяжести, 13 в тяжелом состоянии.

Всего на 10 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 628 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 155 человек выздоровели. 55 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

На 10 августа 2020 в России зафиксировано 892 654 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 5 118 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 15 001 человек, сегодня зафиксировано 70 случаев смерти. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня в России: 696 681.