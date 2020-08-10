Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 10 августа: 26 новых случаев заражения и 6 человек выздоровевших

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В Удмуртии на 10 августа зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 6 человек выздоровели, их выписали. Об этом сообщает оперштаб республики.

- Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Увинского района, по два случая зарегистрировано в Малопургинском районе, Глазове и Сарапуле, по одному случаю — в Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Игринском районах и Можге, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 283 в удовлетворительном состоянии, 122 средней степени тяжести, 13 в тяжелом состоянии.

Всего на 10 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 628 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 155 человек выздоровели, 55 летальных случаев.

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