Коронавирус в Ижевске, последние новости на 5 августа: три новые жертвы вируса и 29 случаев заражения

Фото: Амир Закиров

5 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за сутки скончались еще три женщины (92 года, 66 и 59 лет) с подтвержденным анализом на вирус. Выписали 35 человек. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 6 жителей Завьяловского района (д. Малиново, д. Подшивалово, с. Завьялово), 4 жителей Сарапула, 2 жителей Можгинского района (д. Кватчи), по одному случаю зарегистрировано в Можге и Сарапульском районе (с. Северный).

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 291 в удовлетворительном состоянии, 69 средней степени тяжести, 22 в тяжелом состоянии.

Всего на 5 августа в Удмуртии зарегистрировано 2492 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2056 человек выздоровели, 54 летальных случая.

А ЧТО В РОССИИ?

На 5 августа 2020 в России зафиксировано 866 627 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 5204 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 14 490 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 5 августа 2020, в России: 669 026.

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