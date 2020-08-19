Пруд и улица Маслюкова: что могут благоустроить в Устиновском районе Ижевска?

Фото: Анастасия Михайлова

С 11 по 25 августа ижевчане могут выбрать территории, которые благоустроят в первую очередь. Рейтинговое голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». На голосование выставили и два объекта Устиновского района.

«Гуляем у этого пруда и зимой, и летом»

Один из объектов — небольшой пруд напротив Ижевского автозавода. Жители микрорайона борются за то, чтобы обустроить этот участок, сделать сквер.

— В конце мая 2019 года на берег пруда завезли несанкционированный строительный мусор, — говорит жительница ул. Автозаводской Наталья Курченко. — Начали выяснять, нашли концы. В течение двух дней мусор вывезли. И мы, жильцы этого микрорайона, решили, что пруд надо защищать. Мы гуляем здесь и зимой, и летом. Надо, чтобы нам оставили и благоустроили эту территорию.

Люди своими силами попытались облагородить пруд. Поставили скамейки, соорудили волейбольную площадку. Активисты проводят здесь субботники.

Мест для отдыха в этом районе не хватает.

Фото: Анастасия Михайлова

- Хочется, чтобы здесь была тропа для скандинавской ходьбы. Чтобы можно было удобно гулять мамам с детьми. Места для отдыха хочется разместить, мангальную зону, где жители смогут прийти и цивилизованно пожарить шашлык, - рассказывает жительница ул. Автозаводской Наталья Курченко.

Пространство в Старом аэропорту

Также хотят благоустроить и пешеходное пространство вдоль ул. Маслюкова.

— Здесь у нас находится достаточно интересная зеленая зона , — объясняет глава Администрации Устиновского района Владимир Петухов. — В этом году мы ремонтируем тротуары по Маслюкова. И насчет той зоны тоже были обращения от жителей. В советское время она проектировалась в виде бульвара. На сегодняшний день мы ищем смысловое решение для этой зоны.

Есть два предложения: установить таблички с цитатами русских классиков или памятные сооружения на тему бывшей здесь взлетной полосы. Перед реализацией проект обсудят с местными жителями.

— К сожалению, в Устиновском районе объектов достаточно мало для отдыха, — говорит Владимир Петухов. — Наша главная и основная задача — привлечь активность горожан. Благодаря им объекты попадут в список благоустройства и будут реконструированы в ближайшие сроки.

Ранее Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщал, что в 2020 году будут благоустроены 16 общественных пространств. Это и продолжение проектов прошло года, и включенные пространства по итогам первого рейтингового голосования. В 2021 году продолжится обустройство уже начатых проектов, а также в титул ремонтов попадут итоги рейтингового голосования этого года.

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