Рабочая комиссия проверила ремонт на трассе Дебесы-Кез в Удмуртии

Фото: Дороги Удмуртии

Качество и ход работ на трассе Дебесы-Кез в Дебесском районе проверила рабочая комиссия. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- В этом году будет восстановлено два участка общей протяженностью 6,79 км. В процессе ремонта были расчищены от кустов полосы, убран верхний слой дороги, уложен асфальт в два слоя. На данный момент объект готов более чем на 70%, сейчас дорожники укрепляют обочины и благоустраивают посадочные площадки, устанавливают знаки, - говорится в сообщении.

Фото: Дороги Удмуртии

У участников комиссии не было замечаний. Водителей просят соблюдать скоростной режим и следовать установленным дорожным знакам.

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