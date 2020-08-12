Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 12 августа 2020 года: 27 новых случаев и 26 выздоровевших

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на утро 12 августа зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали еще 26 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазовского района (д. Ураково), по два случая зарегистрировано в Воткинске, Можге, Завьяловском (д. Русский Вожой, с. Ягул) и Шарканском (д. Ст. Быги и д. Шляпино) районах, по одному случаю — в Глазове, Игринском (п. Игра) и Можгинском (д. Кватчи) районах.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 304 в удовлетворительном состоянии, 104 средней степени тяжести, 12 в тяжелом состоянии.

Всего на 12 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 681 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 2 206 человек выздоровели, 55 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

На 12 августа 2020 в России зафиксирован 902 701 случай заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 5 102 человека.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 15 260 человек, сегодня зафиксировано 129 случаев смерти.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 12 августа 2020 в России: 710 298.