«Мы против экспериментов на наших детях»: родители детей, больных сахарным диабетом, бьют тревогу в Удмуртии

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Недавно в Удмуртии прошли несколько одиночных пикетов против импортозамещения жизненно-важных препаратов. В них приняли участие родители детей, больных сахарным диабетом. Чего они боятся и можно ли получить импортный инсулин вместо отечественного, разбиралась «Комсомолка».

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ

Сегодня дети, страдающие от сахарного диабета, имеют право на бесплатный инсулин. Закупается он на всех разом – конкурс проводится в соответствие с 44-м федеральным законом. При этом учитывается действующее вещество и стоимость – по итогу поставляется препарат, чей поставщик предложил самую низкую цену.

Если раньше пациенты, больные сахарным диабетом, получали импортные лекарства, то с недавних пор их стали замещать отечественные аналоги. Например, биосимиляр, который содержит версию того же активного вещества, что и оригинальный препарат.

Препарат этот хоть и новый, но прошел регистрацию на территории России и разрешен к использованию для детей. Об этом говорят специалисты Минздрава Удмуртии.

- Мы можем купить как оригинальный препарат, так и биосимиляр. Они абсолютно биоэквивалентны и взаимозаменяемы, - говорит - Наталья Ермолаева, внештатный педиатр Минздрава Удмуртии. – Препарат имеет полный пакет документов, чтобы безопасно и качественно использоваться у любого ребенка. На сегодняшний день есть официальное письмо от главного детского эндокринолога, академика РАН Валентины Петерковой, в котором указано, что испытание данного препарата в течение года проводилось в детском отделении, а также проводилось в отдельных регионах России.

«МЫ ЗА ПРОВЕРЕННЫЕ СРЕДСТВА»

Несмотря на все заверения специалистов, родители боятся, что новый препарат не только не поможет, но может навредить их детям. Они настаивают, что право требовать выдачу препарата по наименованию гарантированно действующим законодательством, если препарат конкретного торгового наименования назначен по жизненным показаниям. Жизненные показания по их мнению – это именно тот препарат, который идеально подходит пациенту, вплоть до торговой марки.

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- Мы просим, чтобы закупка инсулина производилась по торговому наименованию, – говорят мамы Лариса Кондрашкина и Анна Пушина. – Всех детей без медицинского показания переводят на отечественный инсулин, не ссылаясь на принципы приоритета здоровья пациента.

Закупить и выдать препарат по торговому наименованию возможно, отвечат в Минздраве Удмуртии, но только при индивидуальной непереносимости, которая должна быть отмечена в медицинской карте ребенка. Новый препарат назначается по решению врачебной комиссии.

Если же препарат у данного пациента раньше не применялся, непереносимость необходимо доказать в условиях стационара.

- О том, что у пациента есть непереносимость лекарственного препарата, необходимо сообщить лечащему врачу. Лечащий врач в этом случае направляет информацию в органы территориального Росздравнадзора, о выявленных случаях побочных действий, не указанных в инструкции по применению лекарственного препарата, серьезных нежелательных реакций и непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственного препарата. Решением врачебной комиссии назначается другой препарат, - поясняют специалисты Минздрава Удмуртии.

Однако именно эта процедура и вызывает основной протест родителей. Придерживаясь принципа «не нужно чинить не сломанное», они категорически не согласны даже пробовать отечественный препарат, ссылаясь на прочитанные статьи.

- Ведущие медицинские специалисты сами неоднократно говорили, что биоаналогичность не означает взаимозаменяемость. И мы не согласны доказывать неэффективность новых инсулинов. У нас достигнута компенсация на наших проверенных инсулинах, и ни один здравомыслящий родитель не согласится на эксперименты над своим ребенком. Лучше мы продолжим использовать проверенный инсулин, пусть даже нам придется нам закупать его за свои деньги, - говорит Лариса Кондрашкина.

А ЧТО С ДОЗИРОВКОЙ?

Еще один аргумент против: отсутствие у отечественного инсулина детской дозировки. Так, у российских инсулинов шприц-ручки с минимальным шагом дозирования – 1 единица. Мамы поясняют: это слишком много для детей. Однако специалисты утверждают, что это стандартная дозировка, а проблему можно решить путем применения специальных дозаторов.

- Для детей существуют ручки с шагом 0,5 только одного зарубежного производителя, все остальные ручки идут с шагом в 1 единицу одна единица. Но есть картриджи, которые вставляются в многоразовые шприц-ручки на 0,5 единиц, - говорит Оксана Модина, детский эндокринолог детской городской поликлиники №1.

Фото: pixabay.com

Родители согласны лишь частично. Дело в том, что многоразовые шприц-ручки с шагом 0,5 единиц также иностранные и по инструкции каждая из них предназначена для определенной марки инсулина, среди которых нет инсулина российского производства.

- Отечественные инсулины не входят в список рекомендуемых для использования в этих ручках, так как исследований с российскими биосимилярами не проводилось. Это официальный ответ производителей, бумага есть в свободном доступе в Интернете, настаивает Лариса Кондрашкина.

Тем не менее, врачи утверждают, что препятствий для использования отечественного картриджа с импортной многоразовой шприц-ручкой нет, как и для применения в инсулиновых помпах.

ЕСТЬ ЛИ ПОВОДЫ ПЕРЕЖИВАТЬ?

Однако специалисты убеждены, что боятся не стоит – препарат прошел все положенные процедуры регистрации и международные проверки.

- Нет оснований беспокоиться, что отечественные препараты хуже, чем импортные, - отметил кандидат медицинских наук, врач клинической фармакологии Андрей Кондрахин. – Первые отечественные инсулины, которые появились в конце 90-х действительно «страдали» нестабильностью в эффективности, но сейчас вопрос решен. Все производства в России имеют сертификат стандарта GMP. А это значит они проходят международный аудит. Кроме того, за эффективностью препаратов на рынке строго следят, осуществляется фармакологический мониторинг. Если есть сомнения, то можно написать на сайт Росздравнадзора. Исторически так сложилось, что в головах наших пациентов осело, что лучшее это импортное.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сдаваться родители не намерены – они планируют обратиться за помощью к общественникам и другим регионам, тоже столкнувшимся с подобной проблемой. По словам руководителя центра медицинского права, Александра Золотарева, принятие решения о выписке препаратов по торговому наименованию находится в компетенции субъектов Российской Федерации.

- Необходима воля правительства региона и Минздрава соответствующего субъекта, - комментирует Александр Золотарев. – Например, по моей информации, в республике Карелия родители детей, страдающих сахарным диабетом, объединились в некую общественную организацию. Был инициирован круглый стол, и родители смогли добиться выдачи препарата по торговому наименованию.

В Ижевске родители детей с сахарным диабетом решили перенять данный опыт. Сейчас они находятся на пути создания своей некоммерческой организации, их уже около 150 человек.

- Надеюсь, на официальном уровне на услышат, на нас обратят внимание, захотят вступить с нами в диалог, – надеются мамы Лариса Кондрашки и Анна Пушина.

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