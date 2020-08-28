Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 28 августа 2020 года: 31 новый случай и 26 выздоровевших

Фото: Pexels.com

На утро 28 августа в Удмуртии зафиксировали 31 случай новый случай заражения коронавирусом, за сутки выписали 26 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

Всего на 28 августа в Удмуртии зарегистрировано 3 123 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 2 587 человек выздоровели. 58 летальных случаев. Состояние заболевших: 322 в удовлетворительном состоянии, 130 средней степени тяжести, 26 в тяжелом состоянии.

Фото: Pexels.com

В общей сложности в республике провели 265 797 тестов на новую коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 905.

Кстати, карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.