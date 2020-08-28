Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 28 августа в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Воткинске, по 2 случая — в Шарканском, Воткинском, Увинском районах, по одному случаю — в Алнашском, Балезинском, Дебесском, Игринском, Сюмсинском, Ярском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 520,

Воткинск - 42,

Сарапул - 92,

Можга - 290,

Глазов - 76,

Алнашский район - 141,

Балезинский район - 66,

Вавожский район - 47,

Воткинский район - 42,

Глазовский район - 27,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 14,

Завьяловский район - 254,

Игринский район - 48,

Камбарский район - 16,

Каракулинский район - 12,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 7,

Красногорский район - 12

Малопургинский район - 91,

Можгинский район - 63,

Сарапульский район - 33,

Селтинский район - 5,

Сюмсинский район - 10,

Увинский район - 34,

Шарканский район - 15,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 18,

Ярский район - 14.

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