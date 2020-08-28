Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 28 августа в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Воткинске, по 2 случая — в Шарканском, Воткинском, Увинском районах, по одному случаю — в Алнашском, Балезинском, Дебесском, Игринском, Сюмсинском, Ярском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 520,
Воткинск - 42,
Сарапул - 92,
Можга - 290,
Глазов - 76,
Алнашский район - 141,
Балезинский район - 66,
Вавожский район - 47,
Воткинский район - 42,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 14,
Завьяловский район - 254,
Игринский район - 48,
Камбарский район - 16,
Каракулинский район - 12,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 7,
Красногорский район - 12
Малопургинский район - 91,
Можгинский район - 63,
Сарапульский район - 33,
Селтинский район - 5,
Сюмсинский район - 10,
Увинский район - 34,
Шарканский район - 15,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 18,
Ярский район - 14.
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