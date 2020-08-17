Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 17 августа: 27 новых случаев заражения и 12 человек в тяжелом состоянии

Фото: Алена Селезнева

На утро 17 августа в Удмуртии зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 4 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у 5 жителей Завьяловского района (д. Новая Казмаска, с. Первомайский, СНТ "Завьяловские сады" (МО "Завьяловское"), с. Люк), по 4 случая зарегистрировано в Ижевске и Малопургинском районе (д. Курчум-Норья, д. Миндерево, с. Малая Пурга), по два случая — в Воткинске, Сарапуле, Можге, Граховском (с. Грахово и д. Иж-Бобья), Увинском (п. Ува) районах, по одному случаю — в Алнашском (с. Алнаши), Можгинском (д. Удмурт Сюгаил), Шарканском (д. Заречный Вишур), Сарапульском (д. Оленье-Болото) районах.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 353 в удовлетворительном состоянии, 112 средней степени тяжести, 12 в тяжелом состоянии. Всего на 17 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 819 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 286 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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