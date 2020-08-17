Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 августа: 27 новых случаев заражения и 12 человек в тяжелом состоянии

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На утро 17 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом, еще 4 человека выписали. Об этом сообщает оперштаб республики.

- Диагноз подтвердился у 5 жителей Завьяловского района, по 4 случая зарегистрировано в Ижевске и Малопургинском районе, по два случая — в Воткинске, Сарапуле, Можге, Граховском, Увинском районах, по одному случаю — в Алнашском, Можгинском, Шарканском, Сарапульском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших 353 в удовлетворительном состоянии, 112 средней степени тяжести, 12 в тяжелом состоянии.

Всего на 17 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 819 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 286 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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