C 1 сентября детские сады в Удмуртии начнут работать в обычном режиме Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 1 сентября детские сады Удмуртии начнут работать в обычном режиме. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. Так, 19 августа он провел традиционную прямую линию, рассказав о самых важных новостях.

Напомним, что с марта садики работали в режиме «дежурных групп».

- Все подробности можно уточнить у заведующих или в управлении образования вашего муниципального образования, - отметил Александр Бречалов, который подчеркнул, что решение было «непростым».

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