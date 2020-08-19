Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 19 августа 2020 года: 27 новых случаев заражения и 20 человек в тяжелом состоянии

Фото: Амир Закиров

На 19 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 32 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазова, по два случая зарегистрировано в Завьяловском (д.Пычанки), Дебесском (с. Дебесы), Алнашском (с. Алнаши) районах, по одному случаю — в Вавожском (с. Вавож), Глазовском (д. Курегово), Игринском (д. Комсомолец), Увинском (п. Ува), Красногорском (д. Агриколь) районах.

Полную карту распространения коронавируса можно посмотреть на сайте.

Состояние заболевших: 345 в удовлетворительном состоянии, 109 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии. Всего на 19 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 876 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 346 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

Что еще произошло:

- Член общественной палаты России предложила ввести в школах курс занятий по медицинской грамотности.

- И такое бывает. Футбольной команде «Зенит-Ижевск» засчитали два технических поражений из-за карантина по коронавирусу.

- Министр культуры Удмуртии рассказал, когда откроются кинотеатры и театры региона.