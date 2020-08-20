«Большой ремонт» в школах и садиках Ижевска, запланированный на 2020 год, подходит к финальной стадии Фото: Екатерина АРДАШЕВА

18 августа представители администрации Ижевска и Общественной палаты города посетили два объекта программы «Большой ремонт»: детский сад №242 и лицей №24, где сейчас завершаются работы по замене кровли. В конце августа подрядчики обещают передать обновленные учреждения городу.

Ремонт ждали с прошлого года

Детский сад №242 состоит из двух корпусов 1957 и 1975 годов постройки, его посещают более 400 ребят. Здание второго корпуса сильно обветшало за последние годы, поэтому ремонт кровли, начавшийся 1 июля, был очень долгожданным. Как рассказала исполняющий обязанности заведующего детским садом № 242 Наталья Репина, весной, во время таяния снега, наблюдались протекания. В большей степени протекала мягкая кровля, но проблемы были и со скатной. Ремонт садик ждал еще в прошлом году, но в связи с погодными условиями работы перенесли на лето 2020 года.

«Большой ремонт» в детском саду № 242 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

К 28 августа работы обещают завершить – на данный момент выполнено уже более 90%, руководство садика ежедневно отслеживает ход ремонта. Общая сумма финансирования для этого объекта составила 3,6 млн. рублей.

- Через день-два мы закончим работы на этом объекте, сейчас работают 6-7 человек, идут завершающие этапы: устанавливаем ограждения, коньки. На скатной кровле был полностью заменен утеплитель: вместо керамзита уложены современные минерлватные плиты – они легче и лучше держат тепло; покрытие заменено на оцинкованное, установлены ограждение и система снегозадержаения. Произведены работы по мягкой кровле: мы полностью убрали старый «пирог», заменили стяжку и уложили двуслойный наплавляемый материал, - рассказал Николай Кутявин, директор строительной компании «Артпласт».

«Большой ремонт» в детском саду № 242 Фото: пресс-служба города Ижевска

Темпы ремонта высоко оценил побывавший на объекте депутат городской думы Ижевска Кирилл Чечин. Он отметил качество и масштабность проведенных работ.

- Я пообщался с подрядчиком, и можно четко сказать что через неделю все кровли будут введены в эксплуатацию, и воспитанники смогут вернуться в детский сад. Это крайне важно именно с точки зрения сроков, - сообщил он.

«Большой ремонт» в детском саду № 242 Фото: пресс-служба города Ижевска

«Радует вовлеченность директоров»

Подходит к концу ремонт скатной кровли и в Информационно-технологическом лицее №24, существующем с 1935 года. Как рассказала директор школы Ольга Грудцина, работы шли все лето, и теперь родители и дети с нетерпением ждут начало учебного года. Сегодня в лицее учится почти 800 ребят.

- Что особенно радует – это вовлеченность директоров, администраций школ в процесс. На обоих объектах мы увидели, что руководители в курсе, какие работы запланированы на каждый день. Директор 24 лицея, например, принимала участие непосредственно и в корректировке проектных решений, когда они всплывали по ходу работ, совместно с ней обсуждалась фасадная часть. Если есть заинтересованность руководства школы, родительского сообщества, то и работы ведутся на другом, более высоком профессиональном уровне, - комментирует Алексей Ткаченко, председатель комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды Общественной палаты Ижевска.

18 августа представители администрации Ижевска и Общественной палаты города посетили два объекта программы «Большой ремонт» Фото: Екатерина АРДАШЕВА

К 28 августа строители закончат укладывать последние из 2080 квадратных метров кровли. Сумма контракта составила 5,9 млн. рублей. Как отметил заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, после сдачи объекта школу проверят на соответствие всем нормам, и 1 сентября дети придут в обновленный лицей.

Контроль качества

Проект «Большой ремонт» продолжается в Ижевске уже второй год. Напомним, он осуществляется на средства, полученные от продажи имущественного комплекса предприятия «Ижевские электрические сети». В прошлом году по проекту были отремонтированы 32 детских сада и 6 школ. Сегодня ремонтируют 7 детских садов и 19 школ, 9 объектов уже сданы, остальные сдадут в ближайшее время, самый крайний срок для нескольких садиков – двадцатые числа сентября. Кроме этого в 62 учреждениях будут заменены оконные блоки. Более 30 объектов войдут в титульный список на следующий год – итого за три года будет отремонтирован 101 объект.

«Большой ремонт» в Информационно-технологическом лицее №24 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Ремонт продолжают контролировать городская администрация и общественники. Городские власти отслеживают недочеты и добиваются их устранения. Общественная палата Ижевска также готовит комплексное заключение по реализации проекта. Объекты, которые вызывают нарекания, будут рассмотрены на ближайшем заседании, кроме того, будет сформирован список вопросов к качеству работ прошлого года.

- Претензии к подрядчикам есть, но чаще всего это связано с тем, что не всегда понятно, о каких суммах можно говорить, пока не вскрыт трущий объект. Но в целом удается находить компромисс со всеми подрядными организациями. Где-то увеличивать сметную стоимость, где-то сдвигать сроки сдачи в эксплуатацию. Но акты приема-передачи городская администрация подписывает только после полной ликвидации всех недочетов, - отметил Кирилл Чечин, депутат городской думы Ижевска.

«Большой ремонт» в Информационно-технологическом лицее №24 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

- Мы следим и за качеством, и за графиком работ, - говорит Дмитрий Чистяков. - На все кровли действует гарантия в 5 лет. Поэтому при выявлении недочетов сейчас или на прошлогодних объектах, все проблемы актируются, и передаются подрядчику для устранения. Такая работа будет продолжаться на протяжении всего гарантийного срока. При этом каких-то системных нарушений не существует, локальные вопросы мы решаем с подрядчиками в рабочем режиме.

«Большой ремонт» в Информационно-технологическом лицее №24 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Большой ремонт» в Информационно-технологическом лицее №24 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

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