Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 26 августа: 22 случая заражения вирусом и 26 человек в тяжелом состоянии

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В Удмуртии на 26 августа зарегистрировали 22 случая заражения коронавирусом, за сутки выписали 35 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района (д. Курегово, с. Ягул) по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском (с. Алнаши), Селтинском (с. Селты), Сюмсинском (с. Сюмси), Увинском (д. Поршур-Тукля), Якшур-Бодьинском (с. Якшур-Бодья) районах.

Подробную карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

По информации оперативного штаба республики на 26 августа в больницах региона 312 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 136 средней степени тяжести, 26 в тяжелом состоянии. Всего на 26 августа в Удмуртии зарегистрировано 3 062 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 2 531 человек выздоровел, 57 летальных случаев.

А ЕЩЕ:

26 августа вместе с представителями Минобразования Удмуртии, администрации Ижевска, Общественной палаты города, директорами школ, врачами и представителями регионального Роспотребнадзора обсуждали, как будет организован учебный процесс в школах Ижевска и Удмуртии с 1 сентября. Смотрите нашу трансляцию.