Еще 22 жителя Удмуртии заразились коронавирусом на утро 26 августа

Фото: pixabay.com

В Удмуртии на утро 26 августа зарегистрировали 22 случая заражения коронавирусом, за сутки выписали 35 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах, - говорится в сообщении.

По информации оперштаба 312 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 136 средней степени тяжести, 26 в тяжелом состоянии. Всего на 26 августа в Удмуртии зарегистрировано 3 062 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 2 531 человек выздоровел, 57 летальных случаев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ну и ну! Удмурток изобразили в образе героинь мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге". Вы только посмотрите, какая красота.

- Надеемся, что вам эта информация не понадобится. Но все-таки имейте в виду, что на номере 112 сегодня проходят технические работы.