Разметка в коридорах, проветривания и “закрепленные” классы: что изменится в школах Удмуртии в новом учебном году?

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Через две недели начнется новый учебный год. Чтобы помочь школам подготовиться к 1 сентября, Роспотребнадзор составил рекомендации по организации их работы. Какие меры будут предприняты, чтобы защитить ребят от коронавируса и чего ждать родителям? Разбираемся вместе.

ПРИ ВХОДЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ

Одна из главных задач школ – не допустить массового скопления учеников. Для этого, например, рекомендуется открыть эвакуационные выходы – так на главном входе не будет собираться очередь. Встречать учеников должен дежурный – изменять температуру с помощью бесконтактного термометра и фиксировать ее в журнале. Детей с температурой выше 37,1 градусов и симптомами ОРВИ должны будут отправлять домой.

В ШКОЛАХ ПОЯВИТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

В некоторых школах появится специальная разметка, которая ведет от входа в конкретный кабинет.

- Мы сделали разметку начиная от ворот школы и по ступеням. А к 1 сентября сделаем её внутри школы на каждом этаже, рассказывает директор Воткинского лицея Ольга Стрелкова.

При хорошей погоде занятия по физкультуре рекомендуют проводить на улице

«ФИЗРУ» БУДУТ ПРОВОДИТЬ НА УЛИЦЕ

Спортивные занятия рекомендуют проводить на открытом воздухе. Правда, в случае плохой работы ребятам волей-неволей придется вернуться в спортзал. И вот тут возникает много вопросов. Например, будут ли обрабатывать помещение после занятий? Придется ли дезинфицировать используемые снаряды? Нужно ли будет соблюдать социальную дистанцию? Конкретных ответов на эти вопросы пока нет.

УЧЕНИКОВ РАССАДЯТ ПО КЛАССАМ

Еще одна важная рекомендация – закрепление отдельного кабинета за каждым классом. Так, ученики не должны без необходимости перемещаться по школе – учителя должны сами приходить к ним. При этом педагоги обязательно должны быть в маске. Непонятно, правда, что делать с профильными кабинетами – по физике, химии, географии. В них находится необходимый для уроков инвентарь. Будут ли ребята посещать их по очереди и планируется ли дезинфицировать кабинеты после них?

Проблему нехватки классов могло бы решить введение дополнительной смены. Но что делать школам, в которых ребята уже учатся в два потока – неизвестно

Чтобы защитить ребят от большого скопления людей, ведомство рекомендовало школам «развести» время уроков – так, чтобы ребята уходили на перемену по очереди, а не все сразу. Развести по времени предлагают и походы в столовую. В некоторых школах, например, в воткинском лицее, с поставленной задачей справятся без труда. Однако не все школы могут похвастаться тем же. Например, в школе № 28 расписание и распределение пытаются сформировать еще с июля.

- Нет конкретных разъяснений: уроки будут по 45, 40 или 30 минут? С каким промежутком мы должны кормить детей? Этого пока в рекомендациях не прописано. Мы предварительно пытаемся составить расписание звонков. Но и для этого нам нужно понимание: будут ли четкие ограничения или мы сами распишем классы, которые в определенное время будут приходить в столовую? Для этого тоже надо знать допустимое количество детей на питание - это один класс 25 человек или 2 класса - 50 человек? Или можно кормить одновременно всю параллель? – задается вопросом директор Воткинского лицея Ольга Валерьевна Стрелкова.

АНТИСЕПТИКИ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ

Ну и конечно, в помещениях регулярно должна проводиться уборка. На входе в школу и в санузлах должны быть установлены дозаторы с антисептиками. А во время перемен и после уроков должна проводиться дезинфекция помещений и воздушной среды. Необходимы регулярное проветривание и обработка обеденных столов и приборов. Кроме того, в школах появятся рециркуляторы - приборы для очистки и обеззараживания воздуха.

Еще одна рекомендация Роспотребнадзора – провести для учеников лекции по гигиеническому воспитанию

СКИДЫВАТЬСЯ НЕ ПРИДЕТСЯ

Некоторые родители переживают, что школа может попросить их “скинуться” на покупку оборудования и дезинфицирующих средств. Однако, как отмечает замминистра образования и науки УР Татьяна Дрягина - такого быть не должно. Так, правительство Удмуртии выделило 74 миллиона рублей на закупку рециркуляторов и антисептических средств.

- Программа и выделенный бюджет предусматривают оснащение школ рециркуляторами, приборами для измерения температуры и антисептиками, - говорит она. - Если вас просят сдать дополнительные средства для школы (не класса), необходимо обратиться сначала к директору школы - возможно, эти сборы прошли мимо него и директор не подозревает о ситуации. Если же сборы организованы директором, то необходимо обратиться в управление образования. Там займутся вопросом и будет организована проверка. Номер телефона приемной управления образования администрации г. Ижевска (3412)41-45-56

Директор школы № 28 Елена Варламова и директор Воткинского лицея Ольга Стрелкова говорят, что никаких дополнительных средств не собирали и собирать не планируют на эти цели. Выделенных денег недостаточно, но организации используют на закупку внебюджетные поступления.

Сколько нужно приборов - каждая школа решает самостоятельно. Допускается, что несколько рециркуляторов будут переносить из класса в класс в течение дня.

Мы закупили антисептические средства, дозаторы и рециркуляторы (они были закуплены нами еще в апреле на внебюджетные деньги). Сейчас у нас их 10. Они передвижные, чтобы проводить обеззараживание по расписанию во всех кабинетах, - говорит директор школы № 28 Елена Варламова.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ДИСТАНЦИОНКА?

Главный вопрос, который мучает родителей – смогут ли ребята вернуться в классы или учебный год начнется в дистанционном режиме. В родительских чатах то и дело появляются новости о том, что им нужно готовиться к возможному возвращению «на удаленку». Однако официального подтверждения этой информации нет. Пока школы готовятся к учебному году «по-старому» - правда, ситуация может измениться в любой момент.

- Как показал опыт весны, ни образовательные учреждения, ни родители не готовы к такой системе обучения, - отмечают директора воткинского лицея и школы № 28. - В этом учебном году дистанционное обучение не планируется вводить на постоянной основе. Возможны дистанционные занятия по субботам или чередование очного посещения школы с занятиями в сети.

19 августа глава республики Александр Бречалов в эфире на своей странице вКонтакте сообщил, что с 1 сентября все школы Удмуртии будут работать в обычном режиме.

— Пока на сегодняшний день мы планируем начать учебный процесс в обычном режиме. Еще раз подчеркну, что пока. Мы долго будем зависеть от эпидобстановки. Сергей Сергеевич (Кравцов, министр образования России. — Прим. ред.) одобрил это. Безусловно, будут значительно усилены меры безопасности, для того чтобы сохранить здоровье наших детеи , — отметил руководитель региона.

В ПОИСКЕ ОТВЕТОВ

Несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, у родителей остается много вопросов. Как будут работать сельские и деревенские школы? Будут ли отличаться противоэпидемические меры для младших и старших классов? Изменится ли продолжительность уроков? Может ли школа самостоятельно решить перейти на дистанционное образование, если просят родители?

Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, Общественная палата Ижевска при поддержке Медиагруппы «Центр» организует круглый стол, посвященный проблеме организации учебного процесса в условиях пандемии с 1 сентября 2020 года. Он состоится 26 августа.

Участие в нем примут представители правительства и министерства образования Удмуртии, члены Общественной палаты Ижевска, директора школ, врачи и представители Роспотребнадзора.

Трансляцию круглого стола вы сможете увидеть в нашей группе “ВКонтакте”. Начало в 11:00

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