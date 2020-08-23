Коронавирус в Удмуртии, последние новости за выходные: 59 зараженных вирусом и 40 выздоровевших

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за 22 и 23 августа зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом, в субботу из больниц выписали 40 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, в субботу диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Сарапуле и Киясовском районе (с. Подгорное), по одному случаю — в Ярском, Сарапульском (с. Сигаево), Дебесском (с. Дебесы), Красногорском (с. Красногорское) районах.

В воскресенье диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Малопургинского района (д. Старая Монья, д. Миндерево, с. Малая Пурга), 4 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Завьяловском (д. Якшур), Вавожском (с. Вавож), Игринском (п. Игра) районах, по одному случаю — в Глазове, Ярском (с. Пудем), Можгинском, Сюмсинском (д. Правые Гайны) районах.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 344 в удовлетворительном состоянии, 126 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии. Всего на 23 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 990 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 444 человека выздоровели. 56 летальных случаев.