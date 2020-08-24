Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 24 августа 2020 года: более 3 тысяч заболевших за все время и 27 человек в тяжелом состоянии

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На утро 24 августа в Удмуртии зафиксировали 23 случая заражения коронавирусом, за сутки выписали 4 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

На данный момент в республике число заболевших коронавирусом превысило 3 тысячи человек, 2448 человек выздоровели, 56 человек с подтвержденным анализом на вирус скончались. По информации оперштаба 349 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 133 средней степени тяжести, 27 в тяжелом состоянии.

Кстати, карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

А ЧТО В РОССИИ?

На 24 августа 2020 в России зафиксировано 961 493 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 4 744 человека.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 16 448 человек, сегодня зафиксировано 65 случаев смерти.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 24 августа 2020 в России: 773 095.