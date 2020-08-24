В Удмуртии зарегистрировали 23 случая заражения коронавирусом

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На утро 24 августа в Удмуртии зарегистрировали 23 новых случая заражения коронавирусом, за сутки выписали 4 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Сарапуле, Завьяловском и Киясовском районах, по одному случаю - в Игринском, Камбарском, Малопургинском, Балезинском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 349 в удовлетворительном состоянии, 133 средней степени тяжести, 27 в тяжелом состоянии. Всего на 24 августа в Удмуртии зарегистрировано 3 013 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 448 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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