«Шахматы – это подготовка к жизни»: педагоги Удмуртии узнали об инновационном методе обучения логической игре

Фото: Сергей Суворов

Как безболезненно и даже весело усадить за шахматную доску первоклассников? А дошколят? Сегодня шахматы в республике на подъеме. Да и в мире тоже. Это, пожалуй, единственный вид спорта, который почти без потерь переживает пандемию. Многие отмечают, что из аутсайдеров шахматы за последнее время стали лидерами. Однако вопросы еще остаются. И один из главных - как построить работающую систему обучения не только для детей, но и для взрослых. Первый большой шаг уже сделан - в Удмуртии открылся Ресурсный центр по развитию шахматного образования и спорта в Дебесах. О том, как правильно преподавать эту логическую игру IZHLIFE (КП) рассказал секретарь комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза Александр Костьев.

УЧИТЬ ПО-НОВОМУ

О новой технологии обучения школьников шахматной игре говорили на семинаре. Его посетили педагоги со всей республики. Послушать об образовательных инновациях собрались как молодые учителя, так и преподаватели со стажем. Как рассказал Александр Костьев, подобный семинар проходит в Удмуртии уже в третий раз, и каждый раз учителя узнают что-то новое, ведь методика преподавания шахмат не стоит на месте. Количество участников также год от года растет: все больше школ Удмуртии желают преподавать своим ученикам шахматы причем на высоком уровне.

Фото: Сергей Суворов

- В этот раз я познакомил преподавателей с новой интерактивной шахматной программой, - рассказывает Александр Костьев. – Сама же суть семинара заключается в следующем: я рассказывал о том, как внедрять шахматные понятия в содержание обычного урока в начальной школе. То есть дозированно каждый раз рассказывать об основах шахмат. Это метод интеграции. Опыт показывает, что именно при таком подходе все дети в классе очень быстро знакомятся с шахматной игрой.

Как объясняет Александр Костьев, преимущество данной методики в том, что ее может освоить любой учитель, даже тот, который сам не очень хорошо играет. Преподаватель просто проводит обычные уроки по своему предмету и понемногу добавляет в ход занятия шахматные знания. Так, на уроке математики в начальной школе дети могут посчитать шахматные фигуры и запомнить, как они выглядят, выучить названия. Такую же тему можно взять и на уроке рисования.

- На уроке физкультуры можно расстелить баннер с шахматными клеточками, - приводит пример Костьев. - Расстелили его на полу в зале, и дети ходят ладьей, прыгают конем. Им и весело, и запоминается. В совокупности ребята самым естественным образом узнают, что такое шахматные фигуры и как они ходят. А на внеурочных занятиях их уже начинают обучать игре. В результате совсем незаметно, без всяких затрат - никаких дополнительных уроков, никаких дополнительных часов, - естественным путем весь класс погружается в шахматную игру.

Фото: Сергей Суворов

СТАРОЕ И НОВОЕ

Классические методы обучения, точно так же, как и учителей-самоучек, никто не отменял, однако современные подходы и цифровизация призваны облегчить процесс погружения в шахматную игру и сделать его более привлекательным для детей.

- Так, использование интерактивной шахматной программы позволяет школьнику очень легко, даже с первого класса, освоить основы путем разыгрывания интересных позиций, - рассказывает Александр Костьев. – Современные дети любят играть в компьютерные игры, а здесь принцип тот же. В ресурсном центре по подготовке преподавателей, который открылся в Дебесском районе, эта программа есть.

Далеко не все учителя, желающие преподавать шахматы или ввести элементы этой игры в свои занятия разбираются в тонкостях, и по признанию авторов новой образовательной программы, этого нельзя требовать от всех. Однако интеграции и интерактивные программы как раз и позволяет эффективно работать в этом направлении всем педагогам.

Организацию ресурсных центров – в Дебесском районе, а затем и в Ижевске, специалист также называет огромным подспорьем для учителей.

Фото: Сергей Суворов

- Есть факультативы, есть частные инициативы отдельных вузов и колледжей, но только здесь, в Удмуртии, Дебесское профтехучилище впервые ввело трехлетнее обучение - на втором, третьем и четвертом курсе. Таким образом, у выпустившихся из этого учебного заведения учителей начальных классов в числе предметов, которые они имеют право преподавать, уже официально будет находиться технология обучения шахматам в начальных классах, - говорит Александр Костьев.

Геннадий Мартынов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Красногорского района посетил семинар и остался очень доволен.

- Я преподаю шахматы более 30 лет, - рассказывает он. - Когда я начал заниматься, мы сильно отставали даже от сельских шахматистов. Я разработал свою методику, и через два года мы начали уверенно выигрывать соревнования. Если бы такие курсы были в то время, когда я стартовал, они бы мне очень помогли. Этот установочный семинар произвел на меня большое впечатление. Такие мероприятия очень нужны, их надо проводить, собираться. Открытие ресурсного центра в Дебесах – тоже большая поддержка развитию шахмат в республике. В этом назрела большая необходимость. Сейчас реализуется проект «Шахматы в школах», и преподавателей нужно учить. Я считаю, что нужно шахматы развивать и в детских садах, ведь с пяти лет дети уже могут усваивать эту игру.

Фото: Сергей Суворов

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

- Шахматы - это, конечно, не панацея, потому что миллионы людей не знают эту игру и вполне свою жизнь живут, - улыбается Александр Костьев. – Но через 10 лет половина существующих простых профессий исчезнет, а на смену им придут новые. Наш мир «уходит в цифру», поэтому надо учить детей, надо готовить их к этому. Вот они школу окончат через 10 лет, куда они денутся? И как раз для этого шахматы оказались очень успешным инструментом. Развивается логика, социальное общение между собой, сила воли развивается, память безусловно развивается, концентрация. Это подготовка к жизни.

И действительно, многочисленные примеры подтверждают, что среди людей, серьезно занимающихся в детстве шахматами, практически нет неуспешных. Конечно, далеко не все выбились в гроссмейстеры, но по мнению авторов современных школьных программ, это и не первоочередная цель. Гораздо важнее, что эта игра учит детей не только размышлять и анализировать ситуации, но и переносить эти важные навыки в повседневную жизнь.

СПРАВКА КП

Александр Костьев – кандидат педагогических наук, секретарь комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза, международный организатор, тренер ФИДЕ. В начале 2000-х годов возглавил кафедру теории и методики шахмат РГСУ, на базе университета создал ДЮСШ Анатолия Карпова. Среди его студентов такие известные шахматисты, как Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Эрнесто Инаркиев, Валентина Гунина, Ольга Гиря. Долгие годы Александр Николаевич являлся директором крупнейшего шахматного фестиваля «Moscow Open»*.

* «Москоу оупен»

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