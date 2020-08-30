Фоторепортаж: всероссийские соревнования по аквабайку прошли в Ижевске

Фото: Лада Иванова

28 августа в Ижевске прошли всероссийские соревнования по аквабайку. На акватории пруда собралось более 40 спортсменов – и гонщики-любители, и профессионалы. Мы собрали несколько ярких фотографий с мероприятия.

Фото: Лада Иванова

Спортсмены соревновались в 3 ключевых классах – слаломе, фристайле и кольцевых гонках.

Фото: Лада Иванова

– Я занимаюсь профессионально аквабайком уже с 14 лет. Единственное, в этом году из-за пандемии это - мои первые соревнования. Трасса очень классная, вода легкая и в принципе удобно, – рассказала двадцатидвухлетняя Диляра Мясоутова из Альметьевска.

Фото: Лада Иванова

Для зрителей спортсмены организовали выступление в классе «Фристайл Фри» - спортсмены погружались в воду, выпрыгивали из нее и показывали невероятные трюки.

Фото: Лада Иванова

– Все прошло хорошо. Конечно, мы ожидали около 50 человек, но приехали все, кого я ждал, – поделился Вячеслав Колотовкин, вице-президент федерации по водно-моторному спорту Удмуртии.

Фото: Лада Иванова

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