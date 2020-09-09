«Сначала отбивался, но потом сам сел на плечо»: в Удмуртии поймали попугая ара

Фото: Сергей Рылов

— Это не шутка. На пути к промежуточному КП (контрольный пункт – прим. ред.) скороходы нашли попугая. В лесу. Пернатый из леса изъят и отправлен в Ижевск, – такое удивительное сообщение появилось в понедельник, 7 сентября, на официальной странице ежегодного осеннего мероприятия «Удмуртский скороход» «ВКонтакте». На фото, иллюстрирующем запись, действительно можно было увидеть сине-желтого ара, восседающего на плече одного из туристов. И все это на фоне узнаваемого удмуртского леса.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Как рассказала одна из участниц традиционной пешеходной прогулки на дальние дистанции, птицу она заметила сидящей в траве. Очевидно, попугай настолько выбился из сил и замерз, что не мог взлететь на дерево.

Фото: Анастасия Лобанова

– Мы проходили через промежуточный КП в 60 км от Ижевска – это был участок между Карашуром и Чуром, пробрались через болото и двигались по пересеченной местности в гору, – рассказал двигавшийся в той же группе ижевчанин Сергей Рылов. – На этом участки птицу и нашли. До ближайших населенных пунктов было довольно далеко, непонятно, как попугай туда долетел.

У попугаев ара очень мощный клюв, который без проблем раскалывает скорлупу грецкого ореха. Тем не менее Сергей не побоялся взять птицу в руки – это неудивительно, мужчина работает пожарным, и его сложно чем-то испугать. Попугая напоили водой и решили взять с собой.

Фото: Анастасия Лобанова

– Вначале он пытался отбиваться, но через пару минут успокоился, и сам ушел на плечо, – говорит Сергей. – Сразу было видно, что попугай ручной.

С ПОПУГАЕМ НА ПЛЕЧЕ

Так, сидя на плече то у одного, то у другого из своих спасителей, птица преодолела со скороходами около 20 км до следующего контрольного пункта. В конце пути Сергей почувствовал, что холодает, и решил завернуть экзотического попутчика в кофту. Получилось не с первого раза – попугай испугался и взлетел на дерево, пришлось снимать его оттуда и «уговаривать» утеплиться.

Фото: Анастасия Лобанова

– Остаток дистанции, примерно километров восемь, я уже нес его в руках, – вспоминает Сергей. – Когда мы добрались до КП, то приняли решение дальше не идти – не таскать же животное по морозу. Организаторы дали нам коробку, в которую мы посадили птицу. Для перевозки участников были организованы маршрутные автобусы – мы дождались следующего и поехали в город.

ПРИМЕРНЫЙ СОСЕД

Сергей вернулся домой поздно ночью в субботу. Попугая он устроил в отдельной комнате, сделав ему присаду; дал воды, орехов, яблок – предварительно прочитал, что едят ара, в Интернете. По словам мужчины, птица не причинила никаких проблем, не кричала и ничего в доме не сгрызла. Недоволен остался только кот, которого временно ограничили в передвижении по квартире.

Фото: Сергей Рылов

В понедельник птицу свозили к ветеринару, параллельно максимально распространив информацию об удивительной находке. Хозяйка нашлась уже в середине дня, она приехала очень быстро, показала документы на питомца и долго благодарила спасителей.

Сине-желтый ара – тропическая птица, ее родиной является Южная Америка. К нашему климату такие экзоты не приспособлены, так что без помощи людей попугай мог попросту замерзнуть насмерть в одну из сентябрьских ночей.

ДЕЖУРИЛИ ПОД ДЕРЕВОМ ПО ОЧЕРЕДИ

Оказалось, что попугая зовут Ларочка, причем птица дрессированная и говорящая. Хозяйка попугая Элина Билалова рассказала, что ара живет у нее дома уже около трех лет. Такие пернатые имеют высокую потребность в витамине Д, поэтому каждое лето Лару старались выносить на свежий воздух – на солнышко. Вот и в этот раз, воспользовавшись последними теплыми деньками, семья Билаловых отправилась на природу, взяв с собой питомца.

Фото: Элина Билалова

– Рядом с детский санаторием «Селычка» есть одно красивое место, мы поехали туда отдыхать, - рассказывает Элина. – Ларочку мы часто берем с собой, она никогда не пыталась улететь, но в это раз что-то пошло не так – она чего-то испугалась, может быть ребенок резко подпрыгнул… Она взлетела на самое высокое дерево. Три дня мы с мужем ездили на это место и дежурили по очереди, пытались уговорить ее спуститься, но безрезультатно. Она сидела на самой макушке и даже разговаривала с нами оттуда, но в руки не шла.

Каждый день попугай перебирался на соседнее дерево, постепенно уходя ближе к санаторию. Вскоре все дети уже знали о необычном жильце. По словам хозяев птицы, в поисках помощи они обзвонили все возможные службы, но никто не приехал.

НАШЛАСЬ!

– Отчаявшись, мы решили проследить, на каком дереве она засыпает, чтобы приехать ночью и спустить ее вниз, - говорит Элина. – Ночью попугаи плохо видят, и улететь у них нет никакой возможности. Мы уже нашли снаряжение, чтобы подняться наверх, но оказалось, что с наступлением сумерек Ларочка улетает в лес.

В четверг, 3 сентября, птицу видели в последний раз, на следующий день ее уже не оказалось на месте. Тогда хозяйка стала размещать объявления и писать в соцсети с просьбой помочь в поисках. Помогла соседка, которая услышала новость о найденном в лесу попугае на «НАШЕм Радио» (12+). Так Лара вернулась к хозяевам.

Фото: Элина Билалова

– Теперь все хорошо, Ларочка наконец-то дома! – говорит владелица птицы. – Я выразила огромную благодарность группе скороходов и всем, кто участвовал в ее спасении. Сейчас она чувствует себя хорошо, сначала не разговаривала – сейчас уже говорит. Немного чихала, но мы съездили на рентген легких и будем наблюдаться у ветеринара. Надеюсь, что все обойдется. Конечно, нашей ошибкой было выносить ее на свежий воздух без всякой страховки, но мы даже подумать не могли, что ей придет в голову улететь. Видимо, на природу потянуло… Теперь, конечно, будем с прогулками осторожнее!

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