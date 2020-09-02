Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 2 сентября 2020 года: плюс три умерших и особенности карантина в школах

Фото: Дмитрий Селезнев

2 сентября в Ижевске зафиксировали 45 новых случаев коронавируса. Еще три пациента скончались, а 42 выздоровели.

Всего заболело 3 294 человека, вылечились 2 697 пациентов, умерли 63.

Карту распространения коронавируса можно увидеть по ссылке.

Также у родителей появилась новая головная боль: как будут учиться дети в новых условиях? Эту тему обсудили на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+). В частности, представители Роспотребнадзора рассказали, что в случае выявления коронавируса у одного из учеников целые классы могут и не закрывать. Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

Что произошло в России?

В России на сегодня зафиксировали 4 952 новых случая коронавируса. Скончалось 115 человек, вылечились 5 464. Всего в стране зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавируса, 17 414 смертей и 821 169 выздоровлений.

Тем временем продолжаются испытания вакцины от Covid-19. Осложнений не обнаружили.